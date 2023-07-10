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Миколаїв зазнав балістичного обстрілу, Оріхове оговтується від авіабомб: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Миколаїв зазнав балістичного обстрілу, Оріхове оговтується від авіабомб: ситуація в регіонах
Російська армія завдала удару по житловому кварталу Херсона, постраждала 66-річна жінка
фото: пресслужба ДСНС

У Тягинці через детонацію російської вибухівки постраждали двоє цивільних

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – сім обстрілів ( 85 вибухів) по Новгород-Сіверському району, із мінометів, артилерії.  Також зафіксовано пуски некерованих авіаційних ракет із гелікоптера. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці  ворогом здійснено дев’ять обстрілів (72 вибухи). Обстріляно чотири територіальні громади – Есманьську, Краснопільську, Хотінську, Шалигінську.  Попередньо – без наслідків. Дані уточнюються.

Вчора протягом дня росіяни здійснили два мінометні обстріли. Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади. Без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Запорізька область

Рашисти у прифронтовому Оріхові вдарили керованими авіабомбами під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.  Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Одинадцять оріхів'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

За добу ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.

В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік, йому невідкладно надана медична допомога. Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.

Дніпропетровщина

Вчора ввечері ворог поцілив по Марганецькій громаді, вночі — по Нікополю. Обійшлося без жертв. Дані щодо наслідків обстрілів та руйнувань уточнюються.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району та Вовчанськ Чугуївського.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах  Колодязного та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ та Кислівка. Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено багатоквартирний будинок. У с. Колодязне Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Луганщина

Ворог не має успіху, але обстрілює населені пункти і наші позиції навколо Серебрянського лісництва. Вчора завдав по цій території авіаційних ударів. Під вогонь російської артилерії потрапили Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив  116 обстрілів( 511 снарядів).

Донеччина

За добу ворог здійснив обстріли шістьох населених пунктів: Краматорськ, Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, с.Дружба, с.Плещіївка.

Пошкоджено 26 об’єктів: 17 житлових будинків (з них 9 – багатоквартирних), 5 цивільних автомобілів, магазин, гараж, котельня, приміщення «Ощадбанку». На Донеччині за добу: один поранений.

Миколаївщина

Вночі місто Миколаїв зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар по об'єкту інфраструктури. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Вчора вдень було зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 51 обстріл (328 снарядів), з них по м. Херсон – три артилерійські обстріли (8 снарядів). Рашисти поцілили у райони 15 населених пунктів області; будівлю універмагу у м. Берислав.

Вчора російська армія вчергове вдарила по Бериславу. Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу. 45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу.  Також цього дня поранень зазнав 27-річний чоловік.

Вчора вдень російська армія завдала удару по житловому кварталу міста.  Через обстріл Херсона постраждала 66-річна жінка, їй надали медичну допомогу. У Тягинці через детонацію російської вибухівки постраждали двоє цивільних.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків, 35 та 27 років, намагалися розібрати невідомий вибухонебезпечний предмет. Той здетонував.  Обох потерпілих з уламковими пораненнями рук та ніг шпиталізували до Херсона. Лікарі надають їм медичну допомогу.  Всього за добу через російську агресію п’ятеро людей дістали поранення.

Триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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