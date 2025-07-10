Зеленський повідомив, скільки ракет та БпЛА запустила РФ уночі по Україні

Президент зазначив, що сьогодні обговорить з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів

У ніч проти 10 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, який тривав майже десять годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – «шахеди». Головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених», – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що це свідчить про очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні «шахедів», постійні удари, масовані атаки проти українських міст: «Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій».

Президент додав, що сьогодні обговорить з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.

«Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати», – підсумував глава України.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня 2025 року Шевченківський район Києва зазнав значних пошкоджень унаслідок чергової масованої комбінованої атаки. Голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва повідомив, що зафіксовані ураження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, а також є постраждалі.

Також, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки обстрілу, пише «Главком». За його словами, внаслідок атаки є постраждалий. В Обухівському районі поранення отримав 51-річний чоловік, якого госпіталізували до місцевої лікарні.