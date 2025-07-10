Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив, скільки ракет та БпЛА запустила РФ уночі по Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив, скільки ракет та БпЛА запустила РФ уночі по Україні
Головна ціль нічної російської атаки – Київ та область
фото: ДСНС Києва

Президент зазначив, що сьогодні обговорить з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів

У ніч проти 10 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, який тривав майже десять годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – «шахеди». Головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених», – зауважив президент.

Зеленський повідомив, скільки ракет та БпЛА запустила РФ уночі по Україні фото 1

Зеленський наголосив, що це свідчить про очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні «шахедів», постійні удари, масовані атаки проти українських міст: «Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій».

Зеленський повідомив, скільки ракет та БпЛА запустила РФ уночі по Україні фото 2

Президент додав, що сьогодні обговорить з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.

Зеленський повідомив, скільки ракет та БпЛА запустила РФ уночі по Україні фото 3

«Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати», – підсумував глава України.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня 2025 року Шевченківський район Києва зазнав значних пошкоджень унаслідок чергової масованої комбінованої атаки. Голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва повідомив, що зафіксовані ураження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, а також є постраждалі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки обстрілу, пише «Главком». За його словами, внаслідок атаки є постраждалий. В Обухівському районі поранення отримав 51-річний чоловік, якого госпіталізували до місцевої лікарні.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мурал на Оболоні у Києві
Українцям слід усвідомити: Щоб не стати частиною Росії, потрібно не просто перемогти у війні
30 червня, 08:51
Старі армійські статути час нести у музей
Час викинути старі статути в армії
6 липня, 19:31
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Посол України у Польщі Василь Боднар
Посол Василь Боднар: «Найстрашніший» міф – українські жінки відберуть польських чоловіків
30 червня, 12:00
Розмову Трампа та Зеленського назвали «дуже хорошою»
Patriot для України: після розмови Трампа та Зеленського з’явився шанс на нові постачання
4 липня, 22:56
Скульптура Юрія Рубана «Леви» вже понад півстоліття є однією з візитівок столичного зоопарку
Директор київського зоопарку розказав, як на початку вторгнення підприємство отримало найбільший виторг
12 червня, 20:20
Уряд РФ встановив занижені ціни на продукцію «Оптрон-Ставрополь» та змусив його тривалий час працювати у збиток
Єдиний в РФ завод авіаційної електроніки припинив роботу
24 червня, 15:15
Обмін полоненими: до України повернулись воїни, які вважалися зниклими безвісти
Обмін полоненими: до України повернулись воїни, які вважалися зниклими безвісти
26 червня, 17:38
Трамп та Зеленський детально говорили про спільне виробництво
Зеленський повідомив про що домовився із Трампом під час розмови
4 липня, 19:51

Політика

Зеленський повідомив, скільки ракет та БпЛА запустила РФ уночі по Україні
Зеленський повідомив, скільки ракет та БпЛА запустила РФ уночі по Україні
Президент підписав укази про призначення п’яти нових послів
Президент підписав укази про призначення п’яти нових послів
Постачання зброї, посилення ППО та санкції. Зеленський розповів про зустріч із Келлогом
Постачання зброї, посилення ППО та санкції. Зеленський розповів про зустріч із Келлогом
Зеленський провів переговори з італійським президентом
Зеленський провів переговори з італійським президентом
Зеленський зустрівся з Папою Римським: про що говорили (фото, відео)
Зеленський зустрівся з Папою Римським: про що говорили (фото, відео)
«Його пісні назавжди залишаться з нами». Зеленський відреагував на смерть легендарного композитора
«Його пісні назавжди залишаться з нами». Зеленський відреагував на смерть легендарного композитора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
19K
На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису
18K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
11K
Держава визнала УПЦ Московською. Лідери церкви звернулися до президента

Новини

Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua