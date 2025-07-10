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Нічна атака на Україну: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака на Україну: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
У ніч на 10 липня 2025 року Шевченківський район Києва зазнав значних пошкоджень унаслідок чергової масованої комбінованої атаки
фото: РБК-Україна

Головною ціллю удару була столиця

У ніч проти 10 липня окупанти вдарили по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів «ППО Радар», інформує «Главком».

На карті орієнтовний рух ракет та «шахедів».

Нічна атака на Україну: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА фото 1

Нагадаємо, у ніч на 10 липня 2025 року Шевченківський район Києва зазнав значних пошкоджень унаслідок чергової масованої комбінованої атаки. Голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва повідомив, що зафіксовані ураження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, а також є постраждалі.

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Також, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки обстрілу, пише «Главком». За його словами, внаслідок атаки є постраждалий. В Обухівському районі поранення отримав 51-річний чоловік, якого госпіталізували до місцевої лікарні.

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Теги: війна російська ракета дрон

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