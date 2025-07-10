Нічна атака на Київ: Шевченківський район зазнав ударів, є постраждалі (відео)

Зафіксовано численні влучання уламків безпілотних літальних апаратів у нежитлові приміщення

Шевченківський район Києва постраждав від нічної атаки: пошкоджено будинки, троє поранених

У ніч на 10 липня 2025 року Шевченківський район Києва зазнав значних пошкоджень унаслідок чергової масованої комбінованої атаки. Голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва повідомив, що зафіксовані ураження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, а також є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

За словами очільника РДА, постраждали дахи, верхні поверхи, фасади та внутрішні приміщення житлових будинків. Також зафіксовано численні влучання уламків безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у нежитлові приміщення.

Станом на ранок, є інформація про трьох постраждалих:

Жінка, 86 років – гостра реакція на стрес.

Чоловік, 45 років – політравма.

Чоловік, 59 років – різана рана стопи, закрита травма грудної клітки.

Усім постраждалим оперативно надано медичну допомогу.

фото: РБК Україна

фото: РБК Україна

На місцях подій працюють районні служби, медики, рятувальники та поліція, які оперативно ліквідовують наслідки, допомагають мешканцям та координують дії. Пожежно-рятувальна служба, зокрема, оглядає пошкоджений дах однієї з будівель.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки на столицю України загинули двоє людей. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, пише «Главком».

«На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни», – заявив Ткаченко, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих. «Це страшна втрата».

Деталі та обставини, за яких сталася трагедія, наразі уточнюються.

Як відомо, Росія завдала комбінованого удару по Києву. Раніше столична влада доповнювала інформацію про наслідки ворожого обстрілу протягом ночі. На ранок відомо, що пожежі, падіння уламків, руйнування зафіксовані у декількох районах.