Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київ: Шевченківський район зазнав ударів, є постраждалі (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Київ: Шевченківський район зазнав ударів, є постраждалі (відео)
Зафіксовано численні влучання уламків безпілотних літальних апаратів у нежитлові приміщення
фото: скріншот з відео

Шевченківський район Києва постраждав від нічної атаки: пошкоджено будинки, троє поранених

У ніч на 10 липня 2025 року Шевченківський район Києва зазнав значних пошкоджень унаслідок чергової масованої комбінованої атаки. Голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва повідомив, що зафіксовані ураження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, а також є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

За словами очільника РДА, постраждали дахи, верхні поверхи, фасади та внутрішні приміщення житлових будинків. Також зафіксовано численні влучання уламків безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у нежитлові приміщення.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Станом на ранок, є інформація про трьох постраждалих:

  • Жінка, 86 років – гостра реакція на стрес.
  • Чоловік, 45 років – політравма.
  • Чоловік, 59 років – різана рана стопи, закрита травма грудної клітки.

Усім постраждалим оперативно надано медичну допомогу.

Нічна атака на Київ: Шевченківський район зазнав ударів, є постраждалі (відео) фото 1
фото: РБК Україна
Нічна атака на Київ: Шевченківський район зазнав ударів, є постраждалі (відео) фото 2
фото: РБК Україна

На місцях подій працюють районні служби, медики, рятувальники та поліція, які оперативно ліквідовують наслідки, допомагають мешканцям та координують дії. Пожежно-рятувальна служба, зокрема, оглядає пошкоджений дах однієї з будівель.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки на столицю України загинули двоє людей. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, пише «Главком».

«На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни», – заявив Ткаченко, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих. «Це страшна втрата».

Деталі та обставини, за яких сталася трагедія, наразі уточнюються.

Як відомо, Росія завдала комбінованого удару по Києву. Раніше столична влада доповнювала інформацію про наслідки ворожого обстрілу протягом ночі. На ранок відомо, що пожежі, падіння уламків, руйнування зафіксовані у декількох районах.

  • У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого безпілотника загорівся дах у багатоповерхівці. Також є влучання у нежитлову будівлю, а частини БпЛА впали поблизу АЗС. За кількома адресами зафіксоване падіння уламків, за однією з них виникла пожежа. Пошкоджено житлові будинки, зафіксовані численні влучання уламків у нежитлові приміщення.
  • У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку. Також відома інформація про пожежу на території гаражного кооперативу та поблизу АЗС.
  • У Солом'янському районі зафіксоване влучання у нежитлову будівлю, за іншою адресою горить дах ще однієї нежитлової будівлі.
  • У Подільському районі зафіксоване падіння уламків, унаслідок чого вибито вікна у житловому будинку.
  • У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорівся вантажний автомобіль.
  • В Оболонському районі зафіксоване падіння уламків БпЛА, попередньо, без масштабних пожеж.

Читайте також:

Теги: росія безпілотник Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами генерала Малюка, особовий склад не дислокується в головному офісі СБУ
Російські спецслужби намагалися підірвати центральний офіс СБУ. Малюк розкрив деталі
23 червня, 15:51
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 червня
13 червня, 14:02
Обмінювати дітей на військових? Зеленський розповів про неприйнятну пропозицію РФ
Обмінювати дітей на військових? Зеленський розповів про неприйнятну пропозицію РФ
16 червня, 16:58
Фетісов: Ми втратили вплив на світовий хокей, нас уже нема кому захищати
Депутат Держдуми поскаржився, що Росія перестала бути хокейною державою
17 червня, 12:12
Замість муралу тепер свіжопофарбована стіна
Напередодні 40-річчя Катерини Гандзюк у Києві знищено мурал, присвячений активістці
17 червня, 15:20
Путін може мати територіальні амбіції за межами України – Трамп
Путін може мати територіальні амбіції за межами України – Трамп
25 червня, 17:39
Перше мобільне укриття, встановлене у Києві
Голова КМВА взявся розв'язувати питання модульних укриттів у столиці
1 липня, 17:24
Тривають заходи із встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності
Поліція розслідує демонстрацію нацистської символіки у Києві: що загрожує порушнику
7 липня, 09:20
Рух транспорту вулицею Саперно-Слобідською буде обмежено частково
Пішохідний міст над Саперно-Слобідською буде закрито майже на рік
Вчора, 13:50

Новини

У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок атаки (оновлено)
У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок атаки (оновлено)
Атака на Київщину: поранений в Обухівському районі, пошкоджені будинки
Атака на Київщину: поранений в Обухівському районі, пошкоджені будинки
Нічна атака на Київ: Шевченківський район зазнав ударів, є постраждалі (відео)
Нічна атака на Київ: Шевченківський район зазнав ударів, є постраждалі (відео)
Атака на Київ: двоє киян загинули внаслідок нічного удару
Атака на Київ: двоє киян загинули внаслідок нічного удару
Росія завдала комбінованого удару по Києву: наслідки обстрілу (оновлено)
Росія завдала комбінованого удару по Києву: наслідки обстрілу (оновлено)
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок атаки
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
16K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
14K
На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису
11K
Держава визнала УПЦ Московською. Лідери церкви звернулися до президента

Новини

Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua