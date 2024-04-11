Зеленський прибув до Литви на саміт Триморʼя

Президент вкотре повторив, що російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією

Заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди

Президент Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, у нього заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди.

«Головне зараз – зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор», – заявив президент.

Він зазначив, що російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право.

Нагадаємо, 10 квітня, Україну відвідав міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити підтримку Литви. Він також представив Зеленському плани Литви щодо розгортання бойових безпілотників і коаліції з розмінування. Міністр додав, що в рамках трирічної програми Литви з надання допомоги Україні в розмірі 200 млн євро вже виділено 84 млн євро - на 20 млн євро більше, ніж планувалося.

Як повідомлялося, Литва закупить для України близько 3 тис. литовських FPV-дронів на €2 млн. На сьогодні Литва надала Україні понад €1 млрд допомоги, половина з якої – це військова допомога. Литва розпочинає програму реабілітації поранених українських військовослужбовців, а також сприятиме розбудові відповідної інфраструктури у Львові, Житомирі та Дніпрі, на що спрямує із різних джерел близько €15 млн.