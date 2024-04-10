Американці за рік витратили на азартні ігри шокуючу суму грошей

Мешканці США витратили 2023 року на азартні ігри $113 млрд

Згідно з офіційними даними, щороку витрати жителів США на азартні ігри зростають на 5%. Тобто, приріст за останні п'ять років становить уже 25%. Про це пише видання Finans Gündem з посиланням на Північноамериканську асоціацію державних та регіональних лотерей (NASPL). Минулого року цей сектор «поглинув» $113,3 млрд.

Бюджет тільки найпопулярнішої лотереї – джекпот у Powerball – у 2023 році досяг $1,3 млрд при вартості вхідного квитка лише у два долари. Щоправда, шанс виграшу тут становить один на 292 млн.

Експерти виявляють прямий взаємозв'язок між нерівністю доходів серед простих американців та зростанням інтересу жителів країни до азартних ігор.

Для порівняння, 2019 року американці витратили на азартні ігри $90,9 млрд, 2020 року – $89,6 млрд, 2021 року – $105,2 млрд і $107,9 млрд доларів 2022 року. Найбільше продажів у цьому секторі відбулося у штаті Флорида ($9,8 млрд). На другому місці Каліфорнія з $9,2 млрд.

До слова, 4 квітня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні розглянув законопроєкт, який посилює контроль за гральним бізнесом. Документ зокрема передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення вимог щодо реклами азартних ігор. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп наголосив, що головна норма документа – не можуть бути спонсорами суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Раніше електронна петиція №22/223008-еп із закликом обмежити роботу онлайн-казино за один день набрала необхідну кількість голосів. Президент Володимир Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо обмеження роботи онлайн-казино.

Очільник України додав, що дав доручення голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифрі та секретарю РНБО «зібрати мені всю аналітику із цього питання і запропонувати рішення».