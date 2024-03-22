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Зеленський провів Ставку: ухвалили кілька закритих рішень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський провів Ставку: ухвалили кілька закритих рішень
Усі доповіді були присвячені ліквідації наслідків російського обстрілу
фото з відкритих джерел

Єдиною темою сьогоднішньої Ставки була енергетика

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили наслідки нічного обстрілу Росії, прийняті закриті рішення. Про це повідомив президент у Telegram.

Як відзначив президент, єдиною темою сьогоднішньої Ставки була енергетика. Усі доповіді були присвячені ліквідації наслідків російського обстрілу. Зокрема президент заслухав звіти про:

  • перебіг відновлювальних робіт;
  • підключення будинків до світла, води й тепла;
  • забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою.

Голови правління «Укренерго» Володимир Кудрицький й «Нафтогазу» Олексій Чернишов доповіли про стан енергосистеми України, а також кроки щодо її зміцнення та захисту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та командувач Повітряних сил Микола Олещук, зі свого боку, розповіли про роботу протиповітряної оборони за останні дні.

«Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом», – додав президент.

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. 

Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

До слова, під час атаки 22 березня зранку у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.

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Теги: енергетика війна електроенергія Володимир Зеленський президент

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