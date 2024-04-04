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Сергій Шефір прокоментував бажання брата щодо дружби між Україною та РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Сергій Шефір прокоментував бажання брата щодо дружби між Україною та РФ
Сергій Шефір не підтримує заяви, які зробив його брат
фото з відкритих джерел

Сергій Шефір не підтримує позицію свого брата

Співзасновник «Кварталу 95» та колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір заявив в інтерв'ю «Радіо Свободі», що любить російську мову та культуру, а також виступає за «дружбу» між країнами. Сергій Шефір заявив, що не погоджується із позицією свого брата. Відповідну заяву оприлюднила PR-служба студії «Квартал 95».

«Я категорично не згоден з позицією, яку заявив мій брат в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода». Росія – країна-агресор і терорист, яка розвʼязала війну проти нашої країни. Росія і персонально Путін повинні понести відповідальність за злочини, скоєні проти українців», – йдеться в повідомленні.

Сергій Шефір зазначив, що Україні потрібен мир.

«Формула цього миру чітко висловлена Володимиром Зеленським. Його дії як Президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин і друг», – заявляє брат Бориса Шефіра

Сергій Шефір наголошує, що народився у Кривому Розі та жив в російськомовному середовищі. Та війна стала для нього поворотним моментом.

«Я став ще більше шанувати українську мову, а також нашу культуру та історію. Та наш історичний вибір, куди нам йти. Йти тільки до Європейського союзу і НАТО. Жодних інших альтернатив немає. Я мав честь працювати в команді Президента Зеленського, перебувати з ним в Україні всі ці роки після повномасштабного вторгнення і вірю, що наша країна переможе в цій війні. Буду робити все, що можу, для цієї перемоги», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що співзасновник «Кварталу 95» та колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір заявив в інтерв'ю «Радіо Свободі», що любить російську мову та культуру, а також виступає за «дружбу» між країнами.

Журналіст запитав у Шефіра, які у нього відносини з главою держави. Натомість колишній бізнес-партнер Зеленського відповів, що два роки не зідзвонювався з Зеленським – той, своєю чергою, нібито не бере слухавку.

Співзасновник «Кварталу 95»  додав, що «було б прекрасно» знову «подружитися» з Росією.

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Теги: мова культура Україна росія Борис Шефір Володимир Зеленський

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