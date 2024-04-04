Сергій Шефір прокоментував бажання брата щодо дружби між Україною та РФ

Сергій Шефір не підтримує позицію свого брата

Співзасновник «Кварталу 95» та колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір заявив в інтерв'ю «Радіо Свободі», що любить російську мову та культуру, а також виступає за «дружбу» між країнами. Сергій Шефір заявив, що не погоджується із позицією свого брата. Відповідну заяву оприлюднила PR-служба студії «Квартал 95».

«Я категорично не згоден з позицією, яку заявив мій брат в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода». Росія – країна-агресор і терорист, яка розвʼязала війну проти нашої країни. Росія і персонально Путін повинні понести відповідальність за злочини, скоєні проти українців», – йдеться в повідомленні.

Сергій Шефір зазначив, що Україні потрібен мир.

«Формула цього миру чітко висловлена Володимиром Зеленським. Його дії як Президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин і друг», – заявляє брат Бориса Шефіра

Сергій Шефір наголошує, що народився у Кривому Розі та жив в російськомовному середовищі. Та війна стала для нього поворотним моментом.

«Я став ще більше шанувати українську мову, а також нашу культуру та історію. Та наш історичний вибір, куди нам йти. Йти тільки до Європейського союзу і НАТО. Жодних інших альтернатив немає. Я мав честь працювати в команді Президента Зеленського, перебувати з ним в Україні всі ці роки після повномасштабного вторгнення і вірю, що наша країна переможе в цій війні. Буду робити все, що можу, для цієї перемоги», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що співзасновник «Кварталу 95» та колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір заявив в інтерв'ю «Радіо Свободі», що любить російську мову та культуру, а також виступає за «дружбу» між країнами.

Журналіст запитав у Шефіра, які у нього відносини з главою держави. Натомість колишній бізнес-партнер Зеленського відповів, що два роки не зідзвонювався з Зеленським – той, своєю чергою, нібито не бере слухавку.

Співзасновник «Кварталу 95» додав, що «було б прекрасно» знову «подружитися» з Росією.