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ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
Зеленський заявив, що всілякі міжнародні організації та західні партнери мають підтримувати удари дронів по території РФ
фото з відкритих джерел

Раніше речник генсека ООН Стефан Дюжаррік засудив атаку безпілотників по нібито «цивільній інфраструктурі» РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова ООН про засудження ударів по об'єктах у російському Татарстані. Він вважає, що партнери України мають підтримувати українські відповіді на атаки РФ. Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Глава держави стверджує, що «Росія, окрім сили, нічого не розуміє» і що всі засудження щодо незаконної окупації українських територій, ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі України не призвели до зменшення російських атак.

Президент також додав, що, перш ніж «щось засуджувати або не засуджувати», представники міжнародних організацій мають приїхати в Харків, «щоб зрештою зрозуміти, як вижити без світла, без води».

«Я вважаю, що наші західні партнери мають підтримувати українські відповіді», – підсумував він.

Раніше Організація Об'єднаних Націй засудила атаку безпілотних літальних апаратів на «цивільну інфраструктуру» країни-агресорки.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тис. барелів сирої нафти на день.

Унаслідок атаки дрона на гуртожиток в Алабузі постраждало семеро студенів. Під видом навчання «Алабуга» заманює підлітків і фактично використовує їхню рабську працю на збирання «шахедів». У разі відмови шантажує величезними компенсаційними виплатами за розірвання договору про «навчання».

До слова, нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела. Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Читайте також: Атака на підприємство в Єлабузі: момент влучання потрапив на відео
Теги: війна ООН Володимир Зеленський безпілотник завод росія

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