Головна Країна Політика
search button user button menu button

Навіщо Україні ракети Atacms? Зеленський дав відповідь

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Навіщо Україні ракети Atacms? Зеленський дав відповідь
Ракети більшої дальності потрібні не для атак на російську територію
фото: U.S.Army

Ракети Atacms можуть вражати цілі в окупованому Росією Криму, зокрема аеродроми

Далекобійні ракети Atacms допоможуть Україні завдавати ударів по аеродромах в тимчасово окупованому Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю колумністу The Washington Post Девіду Ігнатіусу.

За словами президента, ракети Atacms можуть вражати цілі в окупованому Росією Криму, зокрема аеродроми, з яких відбувається запуск ракет по Україні.

«Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ними все: газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будівлі. Atacms – це відповідь», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ракети більшої дальності потрібні не для атак на російську територію, а саме на аеродроми в Криму.

«Коли Росія знатиме, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як з морським флотом. Ми їх витіснили з наших територіальних вод. Тепер ми їх витіснимо з летовищ Криму», – сказав Володимир Зеленський.

Він також згадав, що в лютому в Мюнхені показував карту цілей, які можуть бути вражені ракетами. Зокрема там були вказані військові платформи РФ, такі як аеропорти, системи протиповітряної оборони та інші об'єкти.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена наразі не готова оголосити про постачання ракет Atacms, але продовжить зусилля для підтримки України.

Раніше видання Politico повідомило, що адміністрація президента США  ймовірно оголосить про відправку Україні «певної кількості» ракет Atacms у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн.

Читайте також: Чи будуть у новому пакеті від США касетні Atacms?
Теги: росія військові Володимир Зеленський ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 23 по 26 березня за російськими кораблями, які проходили через води Кадіської затоки, стежило судно Vigía
Десантні кораблі РФ та нафтовий танкер припливли до берегів Іспанії
27 березня, 08:46
Востаннє Владислав Геріх виходив на звʼязок у травні 2022 року
Загинув під час теракту в Оленівці. Згадаймо Владислава Геріха
25 березня, 09:00
Було пошкоджено артезіанську скважину, яку Арʼєв відновлював з депутатом Київради Георгієм Ясинським, кілька десятків машин, пошту, шибки в дитсадку і навколишніх будинках
«Прилетіло у двір, де я виріс»: нардеп показав наслідки ракетного удару по столиці
22 березня, 09:39
Кадри зустрічі мами з сином, який навчається у 4-му класі, розчулили мережу
Мама приїхала з передової до сина на день народження: зворушливе відео
12 березня, 10:37
Патрульний корабель «Сергій Котов», який підбили морськими дронами Magura V5
Україна перехопила ініціативу в Чорному морі – ЗСУ
9 березня, 14:21
Доходи Росії в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком
Bloomberg: Росія збільшила доходи від продажу нафти й газу попри санкції
6 березня, 02:50
Шмигаль: «Ми хочемо, аби якомога більше наших громадян поверталися із-за кордону. Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули»
Кабмін виділив 9,3 млрд грн для оперативного відновлення 13 областей
5 березня, 21:59
Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля Латвії (фото)
Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля Латвії (фото)
2 березня, 09:50
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
2 березня, 01:50

Політика

Навіщо Україні ракети Atacms? Зеленський дав відповідь
Навіщо Україні ракети Atacms? Зеленський дав відповідь
Зеленський розповів, як США відреагували на удари по російських НПЗ
Зеленський розповів, як США відреагували на удари по російських НПЗ
Зеленський пояснив наслідки затримки допомоги від США
Зеленський пояснив наслідки затримки допомоги від США
Кулеба назвав умову, за якої РФ наважиться атакувати країни НАТО
Кулеба назвав умову, за якої РФ наважиться атакувати країни НАТО
Шмигаль пояснив, як завершення опалювального сезону вплине на енергосистему
Шмигаль пояснив, як завершення опалювального сезону вплине на енергосистему
Кулеба розповів про результати поїздки до Індії
Кулеба розповів про результати поїздки до Індії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території
33K
Між окупацією та наступом. Що обере Путін?
21K
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
18K
«Або їдь у тамбурі, або висаджу з потяга»: військова поділилася історією поїздки з собакою
14K
Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента
11K
Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера

Новини

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20
Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Вчора, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Вчора, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Вчора, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Вчора, 00:19

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua