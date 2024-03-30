Навіщо Україні ракети Atacms? Зеленський дав відповідь

Ракети більшої дальності потрібні не для атак на російську територію

Ракети Atacms можуть вражати цілі в окупованому Росією Криму, зокрема аеродроми

Далекобійні ракети Atacms допоможуть Україні завдавати ударів по аеродромах в тимчасово окупованому Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю колумністу The Washington Post Девіду Ігнатіусу.

За словами президента, ракети Atacms можуть вражати цілі в окупованому Росією Криму, зокрема аеродроми, з яких відбувається запуск ракет по Україні.

«Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ними все: газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будівлі. Atacms – це відповідь», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ракети більшої дальності потрібні не для атак на російську територію, а саме на аеродроми в Криму.

«Коли Росія знатиме, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як з морським флотом. Ми їх витіснили з наших територіальних вод. Тепер ми їх витіснимо з летовищ Криму», – сказав Володимир Зеленський.

Він також згадав, що в лютому в Мюнхені показував карту цілей, які можуть бути вражені ракетами. Зокрема там були вказані військові платформи РФ, такі як аеропорти, системи протиповітряної оборони та інші об'єкти.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена наразі не готова оголосити про постачання ракет Atacms, але продовжить зусилля для підтримки України.

Раніше видання Politico повідомило, що адміністрація президента США ймовірно оголосить про відправку Україні «певної кількості» ракет Atacms у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн.