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Масштабна атака по Україні та кадровий землетрус в Офісі президента. Головне за 29 березня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Масштабна атака по Україні та кадровий землетрус в Офісі президента. Головне за 29 березня
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Росіяни завдали ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України

Ворог завдав ударів по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, Зеленський звільнив заступників керівника Офісу президента і призначив нових, парламентський комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. «Главком» склав добірку новин 29 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія випустила по Україні майже сотню цілей

У ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару «по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА: усього – 99 засобів повітряного нападу. Українські сили ППО під час масованої російської ракетної та дронової атаки знищили 84 повітряні цілі, у тому числі 58 безпілотників типу Shahed та 26 ракет, були знищені українськими засобами протиповітряної оборони. 

Кадровий землетрус в Офісі президента: низка відставок і призначень

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Законопроєкт про мобілізацію. Парламентський комітет завершив розгляд правок

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 29 березня завершив розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Попереду – друге читання в парламенті. За словами члена комітету, нардепа Вадим Івченко, вже наступного тижня закон може відправитися в зал для розгляду парламентом.

Україна повернула тіла 121 загиблого захисника

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку. Зазначається, що Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову, йому інкриміновано вбивство через необережність. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Теги: Міненерго путін Володимир Зеленський розслідування окуповані території окупанти ракетна атака безпілотник Офіс президента

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