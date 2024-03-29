Масштабна атака по Україні та кадровий землетрус в Офісі президента. Головне за 29 березня
Росіяни завдали ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України
Ворог завдав ударів по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, Зеленський звільнив заступників керівника Офісу президента і призначив нових, парламентський комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. «Главком» склав добірку новин 29 березня, щоб ви були в курсі головних подій:
Росія випустила по Україні майже сотню цілей
У ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару «по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА: усього – 99 засобів повітряного нападу. Українські сили ППО під час масованої російської ракетної та дронової атаки знищили 84 повітряні цілі, у тому числі 58 безпілотників типу Shahed та 26 ракет, були знищені українськими засобами протиповітряної оборони.
Кадровий землетрус в Офісі президента: низка відставок і призначень
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.
Законопроєкт про мобілізацію. Парламентський комітет завершив розгляд правок
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 29 березня завершив розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Попереду – друге читання в парламенті. За словами члена комітету, нардепа Вадим Івченко, вже наступного тижня закон може відправитися в зал для розгляду парламентом.
Україна повернула тіла 121 загиблого захисника
В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку. Зазначається, що Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.
Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову, йому інкриміновано вбивство через необережність. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
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