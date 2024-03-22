Президент заявив про відкриття в столиці офісу Реєстру збитків від агресії РФ

Зеленський наголосив, що найближчим часом українці зможуть подавати до реєстру заяви для компенсацій

Президент Володимир Зеленський привітав відкриття у Києві Радою Європи Офісу реєстру збитків, завданих агресією РФ. Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

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Зеленський розповів про зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер, яка нині головує в Комітеті міністрів Ради Європи.

«Цінуємо рішення Ради Європи щодо заснування Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, і відкриття сьогодні його Офісу в Києві», – написав очільник держави.

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Зеленський також подякував за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав функціонувати на повну. Також він додав, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви для компенсацій.

Нагадаємо, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки.

«Росія ще не програла, – і це правда. Але це не означає, що ми не можемо отримати компенсацію за завдану шкоду та репарації. Це буде доволі унікальний випадок для історії війн – отримати компенсацію під час війни, без того, щоб країна, яка сплачує компенсацію, програла цю війну. Технічно, не існує жодних бар’єрів, щоб отримати таку компенсацію», – наголосив міністр юстиції України Денис Малюська.

До слова, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.