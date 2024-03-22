Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент заявив про відкриття в столиці офісу Реєстру збитків від агресії РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Президент заявив про відкриття в столиці офісу Реєстру збитків від агресії РФ
Президент провів зустріч із головуючою в Комітеті міністрів Ради Європи, міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер
фото: Офіс президента України

Зеленський наголосив, що найближчим часом українці зможуть подавати до реєстру заяви для компенсацій

Президент Володимир Зеленський привітав відкриття у Києві Радою Європи Офісу реєстру збитків, завданих агресією РФ. Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

Зеленський розповів про зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер, яка нині головує в Комітеті міністрів Ради Європи.

«Цінуємо рішення Ради Європи щодо заснування Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, і відкриття сьогодні його Офісу в Києві», – написав очільник держави.

Зеленський також подякував за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав функціонувати на повну. Також він додав, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви для компенсацій.

Нагадаємо, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки.

«Росія ще не програла, – і це правда. Але це не означає, що ми не можемо отримати компенсацію за завдану шкоду та репарації. Це буде доволі унікальний випадок для історії війн – отримати компенсацію під час війни, без того, щоб країна, яка сплачує компенсацію, програла цю війну. Технічно, не існує жодних бар’єрів, щоб отримати таку компенсацію», – наголосив міністр юстиції України Денис Малюська.

До слова, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

Читайте також:

Теги: росія міністр українці Володимир Зеленський Україна реєстр Денис Малюська репарації соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовослужбовець ППО біля Бахмута, 6 березня 2024 року
Україна входить у найагресивнішу фазу війни цього року
Сьогодні, 12:12
«Нам цілі не потрібно обирати». Експерт з радіозв’язку Сергій «Флеш» скептично ставиться до дронів зі штучним інтелектом
Сергій «Флеш»: Попередній рік війни був епохою БПЛА, наступний – наземних роботів Інтерв'ю
Сьогодні, 12:05
Цілі на території РФ є абсолютно законними з військової точки зору – Стефанішина
Стефанішина прокоментувала заклик США щодо припинення атак по російських НПЗ
Сьогодні, 11:58
Аж 67% французів негативно ставляться до Макрона
Макрон розчарував французів через заяви про Україну? Результати опитування
18 березня, 12:31
Угорський прем'єр заявляв, що дії ЄС завдають шкоди фермерам, середньому класу, компаніям, «і, крім усього цього, втягують Європу у війну»
Орбан заговорив про «окупацію» Брюсселя, щоб домогтися змін в ЄС
16 березня, 00:50
Франція думає над законом про евтаназію
Добровільний відхід у вічність: Франція може ухвалити спірний законопроєкт
11 березня, 16:59
За даними російських медіа, в день прощання з Навальним у містах Росії було затримано 113 осіб
Російські силовики почали затримувати учасників прощання з Навальним
5 березня, 15:09
«Літаків А-50 та А-50У загалом було дев'ять»
Збиття російського А-50У: найголовніше значення та загадки спецоперації
25 лютого, 08:35
Російський літак А-50У
Скільки літаків А-50 залишилося в Росії? Відповідь Повітряних сил
24 лютого, 11:58

Події в Україні

Деякі угруповання військ переформатують: Сирський розповів про процес оптимізації в ЗСУ
Деякі угруповання військ переформатують: Сирський розповів про процес оптимізації в ЗСУ
Президент заявив про відкриття в столиці офісу Реєстру збитків від агресії РФ
Президент заявив про відкриття в столиці офісу Реєстру збитків від агресії РФ
Поліція назвала кількість жертв внаслідок масштабного удару по Україні
Поліція назвала кількість жертв внаслідок масштабного удару по Україні
У ДніпроГЕС поцілило вісім ворожих ракет – Офіс генпрокурора
У ДніпроГЕС поцілило вісім ворожих ракет – Офіс генпрокурора
Удар по ДніпроГЕС: момент атаки потрапив на відео
Удар по ДніпроГЕС: момент атаки потрапив на відео
Удар по Хмельницькому: мер розповів, як місто долає наслідки (відео)
Удар по Хмельницькому: мер розповів, як місто долає наслідки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
«Ця професія на вагу золота»: Польща зіткнулася із феноменом на ринку праці
18K
Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС (фото)
5821
Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служби
4465
Атака на Дніпровську ГЕС: яка зараз ситуація на станції
4054
Етнічних росіян в Україні стає все менше. Соціологи зафіксували новий тренд
4036
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Новини

Американський генерал розповів, як Україна застосовує інновації на полі бою
Сьогодні, 19:20
Курт Волкер: Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни
Сьогодні, 17:53
Росію треба позбавити можливості обходити санкції, – посол Байба Браже
Сьогодні, 17:39
Андрій Білецький про наступ росіян під Авдіївкою: «Ця кампанія зараз найскладніша»
Сьогодні, 17:11
Євродепутат: Путін на «виборах» прагнув підтвердити мандат на вбивства українців
Сьогодні, 16:29
Стівен Пайфер: Україна має стати членом НАТО
Сьогодні, 15:21

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua