Зеленський присвоїв почесне найменування Східному територіальному управлінню Нацгвардії

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Сьогодні, 26 березня, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування Східному територіальному управлінню Національної гвардії України. Про це йдеться в указі президента.

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«Ураховуючи бойові заслуги, мужність, зразкове виконання покладених завдань, високий професіоналізм особового складу Східного територіального управління Національної гвардії України, постановляю:

Присвоїти Східному територіальному управлінню Національної гвардії України почесне найменування «Харківське» та надалі іменувати його – Східне Харківське територіальне управління Національної гвардії України», – йдеться в указі.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, в Україні відзначається День Національної гвардії України. Професійне свято особливого військового формування, до якого відносяться бригади та полки оперативного призначення і охорони громадського призначення, а також полки охорони важливих державних об'єктів тощо. Свято було створене президентом України Петром Порошенком 18 березня 2015 року. Головна мета цього дня полягає у вшануванні великого значення Національної гвардії України в обороні державних кордонів, захисту інтересів громадян нашої країни.