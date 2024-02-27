Серед ключових тем – формула миру, а також повернення українських полонених та депортованих осіб

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, прибув з візитом до Саудівської Аравії. Він планує провести переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це президент повідомив у Telegram.

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Глава держави розповів, що тема візиту номер один – формула миру. Україна вже проводила в Джидді зустріч на рівні радників щодо реалізації такої ініціативи минулого року.

Зеленський прибув до Саудівської Аравії фото: Telegram/Володимир Зеленський

«Зараз упритул наблизилися до проведення першого саміту миру та розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії», – додав Зеленський.

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За словами президента, темою номер два є повернення полонених та депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже допомагало звільняти українців.

Зеленський планує провести переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом фото: Telegram/Володимир Зеленський

«Упевнений, що і ця зустріч принесе результати», – наголосив він.

Також голова держави планує обговорити перспективні напрямки економічного співробітництва та участь Саудівської Аравії у відновленні України від наслідків російської агресії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Азербайджан.

До слова, Саудівська Аравія відновила переговори зі Сполученими Штатами з метою укладення більш тісних оборонних зв'язків. Діалог був призупинений через початок війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні минулого року.