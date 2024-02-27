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Зеленський прибув до Саудівської Аравії (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський прибув до Саудівської Аравії (фото)
Зеленський планує провести переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Серед ключових тем – формула миру, а також повернення українських полонених та депортованих осіб

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, прибув з візитом до Саудівської Аравії. Він планує провести переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це президент повідомив у Telegram.

Глава держави розповів, що тема візиту номер один – формула миру. Україна вже проводила в Джидді зустріч на рівні радників щодо реалізації такої ініціативи минулого року.

Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
фото: Telegram/Володимир Зеленський

«Зараз упритул наблизилися до проведення першого саміту миру та розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії», – додав Зеленський.

За словами президента, темою номер два є повернення полонених та депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже допомагало звільняти українців.

Зеленський планує провести переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом
Зеленський планує провести переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом
фото: Telegram/Володимир Зеленський

«Упевнений, що і ця зустріч принесе результати», – наголосив він.

Також голова держави планує обговорити перспективні напрямки економічного співробітництва та участь Саудівської Аравії у відновленні України від наслідків російської агресії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Азербайджан.

До слова, Саудівська Аравія відновила переговори зі Сполученими Штатами з метою укладення більш тісних оборонних зв'язків. Діалог був призупинений через початок війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні минулого року.

Теги: президент Саудівська Аравія Володимир Зеленський

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