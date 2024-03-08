Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч

Байден: «Україна може зупинити Путіна, якщо Америка буде разом з нею і дасть їй потрібну зброю»

Байден звернувся до Конгресу з промовою «Про стан справ у країні», розпочавши її із підтримки України

У ніч на 8 березня російські загарбники завдали удару по Чугуєву Харківської області. Джо Байден звернувся до Конгресу з промовою «Про стан справ у країні», де згадував про Україну. Рада директорів МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою до Росії вийти із Запорізької АЕС. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 березня, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окупанти атакували Харківщину

У ніч на 8 березня російські загарбники завдали удару по Чугуєву Харківської області, унаслідок чого поранень зазнали двоє осіб. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначає голова ОВА, поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель та близько 13 автомобілів. За словами Синєгубова, профільні служби працюють на місцях влучань.

Байден звернувся до Конгресу

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з промовою «Про стан справ у країні». Почав своє звернення із підтримки України. Він посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою «як вдома, так і за кордоном».

«З часів Авраама Лінкольна і громадянської війни не було таких ударів по демократії, як зараз. Путінська Росія вторглася в Україну. Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, то він не зупиниться!» – наголосив Джо Байден. За його словами, Україна може зупинити Путіна, якщо Америка буде разом з нею і дасть їй потрібну зброю.

«І це все, що просить Україна. Вона не просить наших солдатів. Жодного солдата немає в Україні і я рішуче робитиму, щоб так і було. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства», – американський лідер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Байден згадав у своїй промові Трампа та його підтримку Путіна.

«Мій попередник, колишній республіканський президент каже Путіну: роби все, що хочеш. Це сказав колишній президент, схилившись перед російським лідером. Я вважаю, що це обурливо, небезпечно і неприйнятно», – переконаний очільник Білого дому.

Він наголосив, що США не можуть відійти і поставити Україну під ризик, а з нею – Європу і весь світ та дозволяти диктаторам чинити зло: «Моє послання президенту Путіну, якого я знаю вже давно, просте: ми не підемо! Ми не здамося! Я не здамся».

Зеленський відвідає Туреччину

8 березня президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Туреччини. Про це повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

У рамках візиту Зеленський зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що під час зустрічі лідери країн обговорять перебіг українсько-російської війни, Чорноморську зернову угоду, перспективи миру в регіоні та двосторонні відносини.

Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС

Рада директорів МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, яка вимагає Росію залишити Запорізьку атомну електростанцію.

Документ закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України.

В ухваленому документі також висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС, особливо відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутністю надійних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.

Посольство США попереджає про можливі теракти у Москві

Посольство США у Москві попередило американських громадян про можливі теракти в Москві у найближчі дві доби. Про це йдеться на сайті дипломатичного відомства.

«Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом атакувати великі зібрання у Москві, зокрема концерти», – йдеться у повідомленні.

Громадянам США радять уникати скупчення людей у Москві упродовж наступних 48 годин, стежити за повідомленнями у місцевих ЗМІ та за своїм оточенням.

До того ж, посольство Британії у Москві опублікувало таке ж попередження, посилаючись на заяву посольства США, та порадило британцям взагалі не подорожувати до Росії.