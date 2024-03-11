Зеленський пояснив, як Україна захищатиметься від російського наступу

Україна планує побудувати захист у три смуги завдовжки 2 тис. км

За словами президента, Україна «рухається в хорошому темпі» щодо зведення нових оборонних рубежів

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.Зокрема, обговорювалися ситуація на фронті та фортифікації. Про це президент повідомив у Telegram.

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«Ставка. Детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти», – заявив він.

Крім того, Зеленський повідомив, що на Ставці заслухали доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним.

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«Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво. Інша важлива тема – фортифікації», – повідомив Зеленський.

Глава України зазначив, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив звіт щодо темпів зведення нових оборонних рубежів.

«Захист у три смуги завдовжки 2 тис. км – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення», – додав президент.

Нагадаємо, НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років.

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До слова, триває 747-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed.