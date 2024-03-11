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Зеленський пояснив, як Україна захищатиметься від російського наступу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, як Україна захищатиметься від російського наступу
Україна планує побудувати захист у три смуги завдовжки 2 тис. км
фото: АрміяInform

За словами президента, Україна «рухається в хорошому темпі» щодо зведення нових оборонних рубежів

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.Зокрема, обговорювалися ситуація на фронті та фортифікації. Про це президент повідомив у Telegram.

«Ставка. Детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти», – заявив він.

Крім того, Зеленський повідомив, що на Ставці заслухали доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним.

«Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво. Інша важлива тема – фортифікації», – повідомив Зеленський.

Глава України зазначив, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив звіт щодо темпів зведення нових оборонних рубежів.

«Захист у три смуги завдовжки 2 тис. км – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення», – додав президент.

Нагадаємо, НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років.

До слова, триває 747-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed.

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Теги: Володимир Зеленський війна президент ЗСУ

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