Будівництво оборонних рубежів та боєприпаси: Зеленський провів засідання Ставки

Під час засідання, за словами президента, він отримав детальні зведення з фронту

Сьогодні, 18 березня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті, будівництво оборонних рубежів й не тільки. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Під час засідання, за словами президента, він отримав детальні зведення з фронту, а також вислухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського щодо основних напрямків активних дій. Також були порушення питання щодо:

витрат й надходження боєприпасів;

даних розвідки;

стану виконання укладених контрактів й контрактування на майбутні періоди. Йдеться про закупівлі, а також виробництво техніки, озброєння й снарядів.

Зокрема президент заслухав доповіді про виконання попередніх рішень Ставки, а саме:

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щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення;

щодо продовження будівництва оборонних рубежів. Робота продовжується.

За повідомленням Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 17 березня. Російські джерела також повідомили, що захопили Мирне на заході Запорізької області.

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.





