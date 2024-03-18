Головна Країна Політика
search button user button menu button

Будівництво оборонних рубежів та боєприпаси: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Будівництво оборонних рубежів та боєприпаси: Зеленський провів засідання Ставки
Зеленський провів Ставку
фото: Офіс президента

Під час засідання, за словами президента, він отримав детальні зведення з фронту

Сьогодні, 18 березня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті, будівництво оборонних рубежів й не тільки. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Під час засідання, за словами президента, він отримав детальні зведення з фронту, а також вислухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського щодо основних напрямків активних дій. Також були порушення питання щодо:

  • витрат й надходження боєприпасів;
  • даних розвідки;
  • стану виконання укладених контрактів й контрактування на майбутні періоди. Йдеться про закупівлі, а також виробництво техніки, озброєння й снарядів.

Зокрема президент заслухав доповіді про виконання попередніх рішень Ставки, а саме:

  • щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення;
  • щодо продовження будівництва оборонних рубежів. Робота продовжується.

За повідомленням Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 17 березня. Російські джерела також повідомили, що захопили Мирне на заході Запорізької області. 

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.


 
 

Теги: Володимир Зеленський Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру
ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру
29 лютого, 01:52
ЗСУ вибили окупантів з Красногорівки, ЄС затвердив надання €50 млрд Україні. Головне за 28 лютого
ЗСУ вибили окупантів з Красногорівки, ЄС затвердив надання €50 млрд Україні. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:00
За чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків
Адмірал НАТО прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки
18 лютого, 14:46
Зеленський поспілкувався із журналістами американського телеканалу, на якому працював автор інтерв’ю з Путіним
Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу, на якому працював скандальний Карлсон
22 лютого, 10:27
Зеленський подякував партнерам за підтримку України в боротьбі з агресією Росії
Зеленський відповів, чи битиме Україна зброєю партнерів по Росії
24 лютого, 23:53
Сирський звернувся до українців у роковини повномасштабного вторгнення Росії
Два роки великої війни. Сирський назвав умову для перемоги України
24 лютого, 10:23
Опоненти Зеленського знайшли у Конституції спосіб, як поставити у незручне становище її гаранта
«Колізія 20 травня»: що буде з президентом після закінчення п’яти років на посаді. Відповідь ЦВК Право
4 березня, 09:00
Раніше Зеленський заявляв, що українська армія перебуває у «надзвичайно важкій ситуації на кількох частинах фронту»
Зеленський пояснив, як змінилася ситуація на фронті протягом останніх місяців
11 березня, 21:59
Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського
Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського
8 березня, 21:27

Політика

Будівництво оборонних рубежів та боєприпаси: Зеленський провів засідання Ставки
Будівництво оборонних рубежів та боєприпаси: Зеленський провів засідання Ставки
До Києва прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем
До Києва прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
Путін робить ставку на слабкість Європи –The Telegraph
Путін робить ставку на слабкість Європи –The Telegraph
Зеленський призначив екскерівника Луганщини Сергія Гайдая на нову посаду
Зеленський призначив екскерівника Луганщини Сергія Гайдая на нову посаду
Банкова оцінила можливий переворот у Росії
Банкова оцінила можливий переворот у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
21K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
17K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
14K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
13K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком
12K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua