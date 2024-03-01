Вірменія та Азербайджан скасували візит Зеленського

Чому було скасовано візит президента України наразі не відомо

Поїздка мала відбутися 4 березня

Влада Азербайджану скасувала візит президента України Володимира Зеленського до регіону. Очікувалося, що він мав відвідати країну та Вірменію у березні. Про це пише місцеве видання Radar Armenia.

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Зазначається, що візит Зеленського скасувала влада Баку, однак точної причини не вказано.

«За інформацією Radar Armenia, президент України Володимир Зеленський, всупереч попереднім чуткам, не прибуде в регіон ні до Вірменії, ні до Азербайджану через скасування візиту Баку», – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом мав відвідати Вірменію. Дата візиту остаточно не підтверджена. Візит Зеленського до Вірменії, найімовірніше, мав відбудеться 4 березня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що від самого початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Вірменія не була союзником Росії.

Раніше Пашинян поставив під сумнів, чи повинна Вірменія залишатися членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

До відома, спікер Національних зборів Ален Симонян заявив, що Вірменії слід замислитися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі. Симонян сказав, що влада Вірменії ніколи не обговорювала можливість вступу до НАТО. Однак, за його словами, Вірменії варто подумати про ЄС. Симонян додав, що Вірменії слід думати в напрямку ЄС, але оскільки йдеться про державу, то недобре робити різкі кроки.