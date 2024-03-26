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Воїни, які зірвали плани окупантів у Гостомелі: Сирський емоційно звернувся до нацгвардійців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Воїни, які зірвали плани окупантів у Гостомелі: Сирський емоційно звернувся до нацгвардійців
Головнокомандувач наголосив, що зараз тисячі нацгвардійців зі зброєю в руках, пліч-о-пліч з іншими підрозділами та зʼєднаннями Сил оборони України, на передовій відбивають російські атаки
фото: Генштаб

Олександр Сирський: «Героїчні люди, загартовані у перших боях з російськими окупантами у 2014 році, і досі боронять незалежність України»

У лютому 2022 року воїни Національної гвардії з честю зустріли початок широкомасштабної російської агресії. Вони ще з 2014 року своїми подвигами прославляють Україну та її народ і досі боронять незалежність нашої держави. Про це йдеться у привітальному слові головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського нагоди Дня Національної гвардії України!

«Щиро вітаю весь особовий склад та ветеранів з Днем Національної гвардії України! Десять років тому, у 2014 році, Національна гвардія стала базою для створення українських добровольчих батальйонів. Вони рушили на схід, щоб разом зі Збройними Силами  захистити Україну від російської агресії.  Ці героїчні люди, загартовані у перших боях з російськими окупантами у 2014 році, і досі боронять незалежність України», – написав Сирський.

Головнокомандувач також наголосив, що саме бійці Нацгвардії свого часу завадили російського десанту висадитися на аеродромі у Гостомелі. 

«У 2014 році, під час Антитерористичної операції, мав честь співпрацювати з воїнами Національної гвардії, які своїми подвигами прославили Україну та її народ. У лютому 2022 року Національна гвардія з честю зустріла початок широкомасштабної російської агресії. Як командувач оборони міста Києва пригадую, як українські нацгвардійці зірвали плани російського десанту на аеродромі у Гостомелі», – нагадав Сирський.   

Він також наголосив, що зараз тисячі нацгвардійців зі зброєю в руках, пліч-о-пліч з іншими підрозділами та зʼєднаннями Сил оборони України, на передовій відбивають російські атаки. «Цього дня хочу згадати усіх загиблих…Низький уклін, вічна пам’ять і вічна слава усім полеглим за волю і незалежність України! Щиро дякую за Вашу службу!», – написав головнокомандувач.

Триває 762-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. За минулу добу російські загарбники атакували позиції захисників на шести напрямках, найактивніше штурмували Лиманський та Новопавлівський.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Теги: Олександр Сирський Нацгвардія

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