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Зеленський роздав державні нагороди суддям у їх професійне свято (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський роздав державні нагороди суддям у їх професійне свято (фото)
Зеленський зазначив, що Верховний Суд посідає особливе місце в архітектурі справедливості.
фото: Офіс президента

Глава держави наголосив, що війна за незалежність України ставить стратегічне завдання – притягнути до відповідальності всіх російських убивць, катів і терористів

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистому засіданні пленуму Верховного Суду та привітав суддів із професійним святом – Днем працівників суду.

«Це день людей, які своєю роботою та принципами мають утверджувати в суспільстві справедливість. Саме справедливість – це фундамент морального стану будь-якого суспільства», – сказав глава держави, слова якого наводить пресслужба Офісу президента.

Глава держави наголосив, що війна за незалежність України ставить стратегічне завдання – притягнути до відповідальності всіх російських убивць, катів і терористів, а також зробити на рівні національної судової системи все можливе, щоб покарати тих, хто скоїв злочини проти українців та України. «Справедливий і здатний працювати в розумні строки український суд – це ключовий елемент виконання цього завдання. Наші героїчні захисники й захисниці, політичне керівництво, наші дипломати, наші  слідчі й прокурори, які розслідують усе те, що наробили окупанти, колаборанти на нашій українській землі, – виконають свою частину роботи. Я впевнений у цьому. Але головним результатом буде саме ваша робота. Я вірю, що вона буде ефективною», – розповів Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Верховний Суд посідає особливе місце в архітектурі справедливості. Він має бути судом права, який потрібен будь-якій міцній суспільній та юридичній системі.

«Звичайно, як президент України я не можу й не буду визначати будь-які параметри вашої роботи. Але, як і будь-який українець, я справді зацікавлений у тому, щоб в Україні забезпечувалася стабільна судова практика, зрозуміла для суспільства й для використання судами нижчих інстанцій. Я вірю, що ви зможете забезпечити саме такий високий рівень роботи Верховного Суду», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що попри війну та будь-який спротив триває реформування державних органів України, зокрема суду.  «Я ініціював ухвалення закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва й хочу, щоб це рішення було дуже зрозумілим сигналом для всіх суддів про те, що суспільство очікує тільки одного – справедливості», – сказав Глава держави.

Президент також висловив сподівання на ефективну й прозору роботу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Він також відзначив українських суддів державними нагородами. Зокрема, президент передав орден «За мужність» ІІІ ступеня дружині судді Красноградського районного суду Харківської області Дмитра Константинова, який загинув на Харківщині.

«Від початку повномасштабного вторгнення він як доброволець допомагав силам оборони України, зокрема при розмінуванні. 29 жовтня під час розмінування території Харківської області він героїчно загинув. Вічна пам’ять», – сказав Володимир Зеленський.

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Глава держави вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Юлії Матвєєвій, якій довелося пройти через російський полон.

«З 19 березня російські окупанти утримували Юлію в полоні. Сім місяців! У жовтні нашій команді вдалося звільнити її з полону. Я прошу вас усіх підтримати Юлію – я думаю, що це дуже важливо, – у подоланні того, через що їй довелося пройти», – зазначив він.

Як повідомлялося, судді ліквідованого з 15 грудня Окружного адміністративного суду Києва можуть звільнитися або спробувати зайняти суддівські місця в інших місцевих судах на конкурсних засадах. Про це у коментарі «Главкому» розповів юрист, голова правління фундації Dejure, координатор Громадської ради доброчесності (2019-2020) Михайло Жернаков.

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Теги: свято незалежність окупанти орден полон правосуддя президент робота розмінування війна

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