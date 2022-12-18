18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не варто сьогодні планувати важливих справ

У неділю, 18 грудня, відзначають Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАЦСу, День близнюків. Також у цей день святкують єврейське свято свічок – Ханука.

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Міжнародний день мігранта

За рекомендацією Економічної і Соціальної Ради (рішення 2000/288 від 28 липня 2000 року) Генеральна Асамблея ООН проголосила 18 грудня Міжнародним днем мігранта. Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/93.

Цього дня в 1990 році була прийнята Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей. Асамблея підкреслила необхідність прийняття подальших заходів для забезпечення дотримання прав людини та основних свобод всіх мігрантів.

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Відповідно до оцінок експертів, кожен тридцять п’ятий житель планети є мігрантом, що живе і працює за межами своєї країни. Мігранти є серед населення всіх країн.

Ханука

Ханука – єврейське свято свічок, які запалюють на честь дива, що відбулося при освяченні Храму після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха в 164 році до нашої ери. Свято починається 25-го числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів, це – свято світла, радості, веселощів, ігор, смачної їжі (серед якої - смажені в олії оладки і пончики).

Свято сягає корінням у часи, коли Юдея перебувала під владою греків. У 175-164 роках до нашої ери Юдеєю правив цар Антіох IV Епіфан, який забороняв євреям вивчати Тору, дотримуватися юдейських традицій і розорив їх храми.

Народ підняв повстання, яке тривало три роки. Євреї скинули Антіоха, але під час повстання їх святині були опоганені.

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Після перемоги Євреї піднялися на Храмову гору, щоб очистити Єрусалимський храм. Для цього необхідно було ритуальне масло, але його залишилося лише на один день. Але сталося диво Хануки – запалена лампада горіла вісім днів, чого вистачило на те, щоб очистити храм.

На честь цього у свято прийнято запалювати вісім свічок, завдяки Богу за чудо і підтримку, що відбулося.

Яке церковне свято

18 грудня православні вшановують пам’ять преподобного Сави Освяченого (439 – 532 роки життя), який прославився створенням богослужбового і монастирського Єрусалимського статуту, а також заснував декілька монастирів та лавр. В народі свято називають Савин день, який має свої традиції та суворі заборони.

Сава народився в Каппадокії в благочестивій християнській родині, і вже з восьми років жив у монастирі святої Флавіани. Хлопчик швидко опанував науку грамоти і вивчив Святе Писання. У 17-річному віці прийняв чернечий постриг, і через деякий час слава про благочестивого Саву широко розійшлася регіонов – як свідчать церковні перекази, преподобний володів даром творити чудеса своїми молитвами.

Сава подорожував, був відлюдником, і біля печери, в якій він жив, незабаром утворилася громада і був побудований храм, який згодом назвали Велкою лаврою преподобного Сави Освяченого.

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На Саву тривав пост, і головними стравами на столі були пироги, борщ, яблука і капуста.

Щоб закликати удачу та достаток, під подушку клали монети – ця традиція схожа з подарунками на велике релігійне свято День святого Миколая Чудотворця, який відзначається наступного дня 19 грудня. Також згідно народним традиціям, у Савин день відкладалися всі домашні роботи, так що господині 18 грудня влаштовували собі повноцінний вихідний.

Народні прикмети:

У печі поліна тріщать – буде холодно;

Червоний вогонь в печі – чекай на холоднечу;

Дим волоком – буде негода;

Хто в цей день посватається, шлюб того буде щасливим;

Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і з дерев спускаються – чекай відлиги;

Пухкий сніг став трохи танути з прорізами – чекай потепління в найближчі дні;

Що не рекомендується робити:

Не варто планувати важливих справ – з роботою ладу не буде;

Не можна лаятися, якщо у тебе є кінь, працювати теж не дозволялося;

Не рекомендувалося в цей день мити голову вагітним жінкам, бо, вважали, у дитини буде погана пам’ять;

Іменини

18 грудня День ангела імені відзначають: Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.