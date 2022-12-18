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18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Що святкують 18 грудня
фото ілюстративне

Не варто сьогодні планувати важливих справ

У неділю, 18 грудня, відзначають Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАЦСу, День близнюків. Також у цей день святкують єврейське свято свічок – Ханука.

Міжнародний день мігранта

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

За рекомендацією Економічної і Соціальної Ради (рішення 2000/288 від 28 липня 2000 року) Генеральна Асамблея ООН проголосила 18 грудня Міжнародним днем мігранта. Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/93.

Цього дня в 1990 році була прийнята Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей. Асамблея підкреслила необхідність прийняття подальших заходів для забезпечення дотримання прав людини та основних свобод всіх мігрантів.

 Відповідно до оцінок експертів, кожен тридцять п’ятий житель планети є мігрантом, що живе і працює за межами своєї країни. Мігранти є серед населення всіх країн.

Ханука

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Ханука – єврейське свято свічок, які запалюють на честь дива, що відбулося при освяченні Храму після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха в 164 році до нашої ери. Свято починається 25-го числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів, це – свято світла, радості, веселощів, ігор, смачної їжі (серед якої - смажені в олії оладки і пончики).

Свято сягає корінням у часи, коли Юдея перебувала під владою греків. У 175-164 роках до нашої ери Юдеєю правив цар Антіох IV Епіфан, який забороняв євреям вивчати Тору, дотримуватися юдейських традицій і розорив їх храми.

Народ підняв повстання, яке тривало три роки. Євреї скинули Антіоха, але під час повстання їх святині були опоганені.

Після перемоги Євреї піднялися на Храмову гору, щоб очистити Єрусалимський храм. Для цього необхідно було ритуальне масло, але його залишилося лише на один день. Але сталося диво Хануки – запалена лампада горіла вісім днів, чого вистачило на те, щоб очистити храм.

На честь цього у свято прийнято запалювати вісім свічок, завдяки Богу за чудо і підтримку, що відбулося.

Яке церковне свято

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

18 грудня православні вшановують пам’ять преподобного Сави Освяченого (439 – 532 роки життя), який прославився створенням богослужбового і монастирського Єрусалимського статуту, а також заснував декілька монастирів та лавр. В народі свято називають Савин день, який має свої традиції та суворі заборони.

Сава народився в Каппадокії в благочестивій християнській родині, і вже з восьми років жив у монастирі святої Флавіани. Хлопчик швидко опанував науку грамоти і вивчив Святе Писання. У 17-річному віці прийняв чернечий постриг, і через деякий час слава про благочестивого Саву широко розійшлася регіонов – як свідчать церковні перекази, преподобний володів даром творити чудеса своїми молитвами.

Сава подорожував, був відлюдником, і біля печери, в якій він жив, незабаром утворилася громада і був побудований храм, який згодом назвали Велкою лаврою преподобного Сави Освяченого.

На Саву тривав пост, і головними стравами на столі були пироги, борщ, яблука і капуста.

Щоб закликати удачу та достаток, під подушку клали монети – ця традиція схожа з подарунками на велике релігійне свято День святого Миколая Чудотворця, який відзначається наступного дня 19 грудня. Також згідно народним традиціям, у Савин день відкладалися всі домашні роботи, так що господині 18 грудня влаштовували собі повноцінний вихідний.

Народні прикмети:

  • У печі поліна тріщать – буде холодно;
  • Червоний вогонь в печі – чекай на холоднечу;
  • Дим волоком – буде негода;
  • Хто в цей день посватається, шлюб того буде щасливим;
  • Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і з дерев спускаються – чекай відлиги;
  • Пухкий сніг став трохи танути з прорізами – чекай потепління в найближчі дні;

Що не рекомендується робити:

  • Не варто планувати важливих справ – з роботою ладу не буде;
  • Не можна лаятися, якщо у тебе є кінь, працювати теж не дозволялося;
  • Не рекомендувалося в цей день мити голову вагітним жінкам, бо, вважали, у дитини буде погана пам’ять;

Іменини

18 грудня День ангела імені відзначають: Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.

Теги: мігранти населення свято традиції

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