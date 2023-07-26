Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95

Один літак Ту-95 може нести до шести ракет у внутрішній барабанній установці

Близько 17:00 26 липня зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 літаків Ту-95 з району Каспійського моря. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Крім того, є загроза застосування балістики.

«Ракетна небезпека – південний схід! Імовірно балістика!», – наголошують Повітряні сили.

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Один літак Ту-95 може нести до шести ракет у внутрішній барабанній установці. Орієнтовно за 1,5-2 години ракети будуть в Західній зоні відповідальності.

Нагадаємо, що триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.