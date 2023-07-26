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Повітряні сили повідомили, куди намагалися влучити окупанти

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, куди намагалися влучити окупанти
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти намагалися поцілити у військовий аеродром на Хмельниччині 

Під час вечірньої ракетної атаки на Україну 26 липня росіяни намагалися атакувати аеродром Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Мета ракетного удару росіян – Старокостянтинів Хмельницької області», – заявив Ігнат.

Зазначимо, що військовий аеродром у Старокостянтинові російські окупанти регулярно обстрілюють протягом усього повномасштабного вторгнення на територію України. 

У Хмельницькому в середу, 26 липня, було чути звуки вибухів. Сталось це під час масштабної повітряної тривоги. Працювала ППО.

Нагадаємо, в Україні наразі триває повітряна тривога. Повідомляється про активність чотирьох бортів МіГ-31К.

Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95.

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. 

Теги: Хмельниччина обстріл аеродром

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