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Масштабна повітряна тривога. Окупанти запустили ракети з 12 літаків

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога. Окупанти запустили ракети з 12 літаків

Громадянам слід негайно пройти в укриття 

26 липня у багатьох областях України лунає сигнал повітряної тривоги. Тривога пов'язана із запуском російських ракет.

Зазначимо, раніше Повітряні сили попереджували, що окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95.

Станом на 17:57 карта повітряних тривог виглядає так:

Масштабна повітряна тривога. Окупанти запустили ракети з 12 літаків фото 1

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: війна тривога

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Масштабна повітряна тривога. Окупанти запустили ракети з 12 літаків
Масштабна повітряна тривога. Окупанти запустили ракети з 12 літаків
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