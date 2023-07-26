Масштабна повітряна тривога. Окупанти запустили ракети з 12 літаків

Громадянам слід негайно пройти в укриття

26 липня у багатьох областях України лунає сигнал повітряної тривоги. Тривога пов'язана із запуском російських ракет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, раніше Повітряні сили попереджували, що окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95.

Станом на 17:57 карта повітряних тривог виглядає так:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.