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Розблокування Чорного моря та відповідь на російський терор. Зеленський провів Ставку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Розблокування Чорного моря та відповідь на російський терор. Зеленський провів Ставку
За словами Зеленського, результати Ставки «будуть відчутні»
фото з відкритих джерел

На ставці було обговорено три ключові питання

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому було обговорено можливості роботи зернового коридору та російські удари по зерновій інфраструктурі. Про це голова держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, на ставці було обговорено три ключові питання. Перше – це ситуація та планування наступальних і оборонних дій українських військових.

Друге питання – це відповідь України на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.

І третє – це розблокування Чорного моря та відновлення «зернового коридору».

Окрім цього Зеленський заслухав доповіді Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, начальника ГУР Кирила Буданова та віцепрем’єра Олександра Кубракова. За словами Зеленського, результати Ставки «будуть відчутні».

Триває 516 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура. 

Теги: Володимир Зеленський зерно

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