Макрон розповів, чи можлива участь Франції у війні в Україні

Еммануель Макрон: «Ми прагнемо виключити пряму участь у конфлікті з Росією»

Президент Франції наголосив, що Росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні

Президент Франції Еммануель Макрон виключив можливість прямої участі його країни у війні України з російською агресією. Про це йдеться у виступі Макрона на щорічній конференції послів Франції.

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«Ми прагнемо виключити пряму участь у конфлікті з Росією», – сказав Макрон.

Він підкреслив, що Париж намагається «уникати будь-якої ескалації українського конфлікту».

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Водночас президент Франції зазначив, що Євросоюз надає найбільшу допомогу Україні в гуманітарній та економічній сферах, а також у питаннях постачання озброєння.

Також Макрон наголосив, що Росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, президент Франції зазначив, що Росія взяла на себе «величезну відповідальність» перед багатьма країнами своєю участю у зерновій угоді. Він наголосив, що президент Росії вирішив перетворити їжу на зброю.