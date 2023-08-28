Макрон розповів, чи можлива участь Франції у війні в Україні
Президент Франції наголосив, що Росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні
Президент Франції Еммануель Макрон виключив можливість прямої участі його країни у війні України з російською агресією. Про це йдеться у виступі Макрона на щорічній конференції послів Франції.
«Ми прагнемо виключити пряму участь у конфлікті з Росією», – сказав Макрон.
Він підкреслив, що Париж намагається «уникати будь-якої ескалації українського конфлікту».
Водночас президент Франції зазначив, що Євросоюз надає найбільшу допомогу Україні в гуманітарній та економічній сферах, а також у питаннях постачання озброєння.
Також Макрон наголосив, що Росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні.
Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
До слова, президент Франції зазначив, що Росія взяла на себе «величезну відповідальність» перед багатьма країнами своєю участю у зерновій угоді. Він наголосив, що президент Росії вирішив перетворити їжу на зброю.
Коментарі — 0