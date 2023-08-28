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Резніков повідомив, чи говорив із Зеленським про відставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков повідомив, чи говорив із Зеленським про відставку
Резніков нагадав, що президент сьогодні згідно з Конституцією визначає, кому бути міністром оборони та міністром закордонних справ.
фото з відкритих джерел

Олексій Резніков: «У президента на столі проєкти, які я міг би робити, вони на користь України, підвищення нашої обороноздатності» 

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі не обговорює з президентом Володимиром Зеленським можливість своєї відставки. Про це Резніков заявив на пресконференції, повідомляє кореспондент «Главкома».

Міністру поставили питання, чи він обговорює з президентом можливість своєї відставки. «95% спілкування із Зеленським стосується забезпечення Сил безпеки та оборони. Решта – що робити після перемоги», – відповів він.

Резніков також додав, що президент сьогодні згідно з Конституцією визначає, кому бути міністром оборони та міністром закордонних справ.

«Він точно знає, що я не просився на цю посаду. Навпаки, я відмовляв його від цього призначення. Він точно знає, що і скільки я зробив, і він точно знає, що якщо він доручить інший важливий проєкт, я з радістю погоджуся. Тому що ця посада – це Голгофа», – додав міністр.

На питання, чи є зараз спілкування із президентом щодо відставки, Резніков негативно похитав головою.

За словами Резнікова, він обговорював із Зеленським кілька «проектів», якими він хоче зайнятися, зокрема ще 2021 року, до призначення міністром оборони.

«У президента на столі проєкти, які я міг би робити, вони на користь України, підвищення нашої обороноздатності», – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністра оборони Олексія Резнікова можуть призначити послом у Великій Британії. 

Зазначається, що на Банковій вже дізнавались, як Резнікова сприймуть у Британії. І отримали схвальну відповідь.

Як повідомлялося, у березні Міністерство оборони України знову опинилося в епіцентрі корупційного скандалу, який пов’язаний із закупівлею пластикових індивідуальних польових фляг ємністю 1 літр для українських військових. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні».

Читайте також: «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні

 

Теги: міністр Міноборони відставка президент Олексій Резніков

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