На Хрещатику виставлено знищену ворожу техніку (фото)

На Хрещатику монтують виставку знищеної техніки РФ

У Києві на Хрещатику 21 серпня почали монтувати виставку знищеної російської техніки. Серед експонатів: розтрощені і спалені російські танки, бронемашини та залишки ракет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

13 фото На весь екран























Хрещатик наповнений підбитою ворожою технікою фото: Ян Доброносов

На головну вулицю столиці уже привезли близько 20 одиниць знищеної техніки окупантів, серед яких танки, самохідні гаубиці, БМП, МТЛБ, БТРи, БМД, рештки збитих ракет.

фото: Суспільне

Раніше Київська міська адміністрація повідомляла, що у звʼязку з підготовкою до Дня Незалежності рух вулицею Хрещатик буде перекрито з 20 серпня до 28 серпня включно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До Дня Державного прапора України та до Дня Незалежності у Києві відбудеться кілька десятків різнопланових заходів. Від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці.

Нагадаємо, рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатика до вулиці Володимирська 19 серпня відновився після ремонту.