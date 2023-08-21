На Хрещатику виставлено знищену ворожу техніку (фото)
На Хрещатику монтують виставку знищеної техніки РФ
У Києві на Хрещатику 21 серпня почали монтувати виставку знищеної російської техніки. Серед експонатів: розтрощені і спалені російські танки, бронемашини та залишки ракет.
На головну вулицю столиці уже привезли близько 20 одиниць знищеної техніки окупантів, серед яких танки, самохідні гаубиці, БМП, МТЛБ, БТРи, БМД, рештки збитих ракет.
Раніше Київська міська адміністрація повідомляла, що у звʼязку з підготовкою до Дня Незалежності рух вулицею Хрещатик буде перекрито з 20 серпня до 28 серпня включно.
До Дня Державного прапора України та до Дня Незалежності у Києві відбудеться кілька десятків різнопланових заходів. Від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці.
Нагадаємо, рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатика до вулиці Володимирська 19 серпня відновився після ремонту.
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