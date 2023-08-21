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На Хрещатику виставлено знищену ворожу техніку (фото)

Наталя Забазнова
glavcom.ua
На Хрещатику виставлено знищену ворожу техніку (фото)
Знищена російська техніка у Києві
фото: Суспільне

На Хрещатику монтують виставку знищеної техніки РФ

У Києві на Хрещатику 21 серпня почали монтувати виставку знищеної російської техніки. Серед експонатів: розтрощені і спалені російські танки, бронемашини та залишки ракет.  

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Хрещатик наповнений підбитою ворожою технікою
фото: Ян Доброносов

На головну вулицю столиці уже привезли близько 20 одиниць знищеної техніки окупантів, серед яких танки, самохідні гаубиці, БМП, МТЛБ, БТРи, БМД, рештки збитих ракет. 

На Хрещатику виставлено знищену ворожу техніку (фото) фото 1
фото: Суспільне

Раніше Київська міська адміністрація повідомляла, що у звʼязку з підготовкою до Дня Незалежності рух вулицею Хрещатик буде перекрито з 20 серпня до 28 серпня включно.

До Дня Державного прапора України та до Дня Незалежності у Києві відбудеться кілька десятків різнопланових заходів. Від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці.

Нагадаємо, рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатика до вулиці Володимирська 19 серпня відновився після ремонту. 

Теги: росія Київ війна військова техніка Хрещатик

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