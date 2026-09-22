Сі Цзіньпін поставить Трампу ультиматум стосовно поставок зброї – Reuters

Трамп ще не ухвалив рішення щодо нового пакета озброєння для Тайваню вартістю близько $14 млрд

Китай вимагатиме, щоб Вашингтон не лише відмовився від нових угод, а й припинив постачання вже замовленої Тайванем зброї

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні може вимагати припинити продаж зброї Тайваню. Пекін планує послатися на спільне комюніке США та Китаю 1982 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з підготовкою переговорів лідерів двох країн, пише «Главком».

За даними агентства, Китай також наполягає на припиненні поставок озброєння, яке Тайвань уже замовив у США. Пекін регулярно виступає проти американських військових поставок Тайбею та називає питання Тайваню одним із найчутливіших у відносинах із Вашингтоном.

Сі Цзіньпін, як очікується, під час переговорів нагадає Трампу про третє спільне комюніке США та Китаю, підписане у 1982 році. У документі Вашингтон заявляв про намір поступово скорочувати продаж озброєння Тайваню та не проводити довгострокову політику постачання зброї острову.

Водночас у супровідному меморандумі тодішній президент США Рональд Рейган зазначав, що готовність Вашингтона скорочувати поставки залежить від прихильності Китаю до мирного врегулювання питання Тайваню. США також пов'язані власним законодавством, яке передбачає надання Тайваню засобів для самооборони.

За інформацією журналістів, Китай може запропонувати Вашингтону натомість допомогу у тиску на Іран через війну на Близькому Сході. Один зі співрозмовників агентства також зазначив, що Сі може заявити Трампу про нібито провокативну роль Тайваню та звинуватити острів у зміні статус-кво.

Зустріч Трампа і Сі має відбутися цього тижня у Вашингтоні. Сі Цзіньпін прибуде до США у середу, офіційні переговори заплановані на четвер. Очікується, що у п'ятницю китайський лідер також відвідає Національний архів США, де може порушити питання комюніке 1982 року.

Водночас Трамп ще не ухвалив рішення щодо нового пакета озброєння для Тайваню вартістю близько $14 млрд. У Білому домі заявили, що президент США має визначитися з ним найближчим часом.

У грудні минулого року адміністрація Трампа схвалила для Тайваню пакет озброєнь на $11 млрд – найбільший в історії таких поставок. Пекін різко розкритикував це рішення та після нього провів масштабні військові навчання поблизу острова.