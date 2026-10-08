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Естонія пригрозила перекрити Росії вихід до Балтійського моря

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Естонія пригрозила перекрити Росії вихід до Балтійського моря
Морська блокада може бути реалізована у разі російського нападу на європейську країну НАТО
фото: скриншот з відео

Глава МЗС Маргус Цахкна заявив, що НАТО здатне зробити це за кілька годин у разі нападу РФ на Європу

Естонія заявила про можливість перекрити Росії вихід до Балтійського моря у разі прямого військового конфлікту між Москвою та НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю виданню The Times, повідомляє «Главком».

За словами Цахкни, країни НАТО здатні протягом кількох годин сформувати угруповання приблизно з 50 тис. досвідчених військовослужбовців. Після цього, за його словами, Альянс може закрити Балтійське море для російського судноплавства.

«Ми можемо протягом кількох годин сформувати 50 тисяч досвідчених бойових військовослужбовців. Ми зможемо закрити Балтійське море протягом кількох годин», – сказав Цахкна.

Йдеться насамперед про Фінську затоку, через яку російські судна виходять із портів Санкт-Петербурга до відкритої частини Балтійського моря. Значна частина маршруту проходить між територіями країн НАТО – Естонії та Фінляндії.

Естонський міністр назвав цей морський шлях важливою «артерією» російської економіки. За даними видання, через Балтійське море проходить близько 60% морського експорту російської нафти. Крім того, цей маршрут використовується для переміщення російських військових кораблів між материковою частиною РФ та Калінінградською областю.

Цахкна наголосив, що такий сценарій може бути реалізований у разі російського нападу на європейську країну НАТО, який стане підставою для застосування п'ятої статті Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Водночас глава МЗС Естонії заявив, що наразі немає ознак підготовки Росії до прямого військового нападу на НАТО. Раніше він також зазначав, що Москва не має достатніх військових можливостей для повномасштабної агресії проти Альянсу, оскільки значна частина її сил залишається залученою у війні проти України.

Цахкна вже заявляв про можливість закриття Фінської затоки. У вересні він зазначав, що Естонія, Фінляндія та НАТО теоретично можуть зробити це протягом кількох годин, назвавши затоку важливим маршрутом для російського експорту енергоносіїв та сполучення з Калінінградом.

Варто нагадати, що Естонія передислокує одну з ключових бригад із міста Тапа до Йихві, що розташоване приблизно за 50 км від кордону з РФ. Це відбувається в межах переходу країни до стратегії «активної оборони» на тлі підготовки до можливої агресії РФ.

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Теги: Естонія НАТО росія війна Балтійське море

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