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У Молдові біля прикордоння вибухнув дрон (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Молдові біля прикордоння вибухнув дрон (відео)
Поліція закликала мешканців не наближатися до підозрілих уламків або інших невідомих предметів та не перебувати поблизу місця інциденту
фото: скриншот з відео

Після інциденту з дроном територію навколо місця падіння оточили поліція та спеціальні служби

У Молдові вранці 30 вересня вибухнув безпілотник. Літальний апарат спочатку помітили поблизу муніципія Бендери, після чого він упав на околиці села Хирбовець у Новоаненському районі та вибухнув. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на молдовське видання Ziarul de Gardă, яке цитує поліцію Молдови.

За даними правоохоронців, дрон зафіксували близько 05:40. Після цього безпілотник упав на околиці Хирбовця, що розташований у Новоаненському районі. Саме там стався вибух.

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Після інциденту територію навколо місця падіння оточили. На місце прибули спеціалізовані підрозділи поліції. Фахівці мають оглянути об'єкт та встановити всі обставини події.

Молдовські правоохоронці наразі не повідомляють, кому належав безпілотник і звідки він прибув. Також не повідомляється про характер вибуху чи наявність вибухонебезпечних предметів серед уламків. Ці обставини мають встановити експерти під час огляду місця події.

Поліція закликала мешканців не наближатися до підозрілих уламків або інших невідомих предметів та не перебувати поблизу місця інциденту до завершення перевірки.

Бендери розташовані на лівому березі Дністра, неподалік від кордону Молдови з Україною. Місто перебуває на території невизнаного Придністров'я.

Молдовські правоохоронці вже фіксували випадки прольоту безпілотників над територією країни. Водночас у цьому випадку поліція поки не робила заяв щодо походження дрона або його можливого зв'язку з війною Росії проти України. Наразі правоохоронці продовжують перевірку та встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно біля Кишинева вночі прогримів потужний вибух. Поліція розпочала пошуки його джерела та залучила до обстеження території безпілотники. 

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Теги: Молдова війна Україна дрон

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