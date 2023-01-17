Посольство Росії у Швеції визнало Крим українським (фото)

Російське посольство у Швеції визнає державні кордони України

Дипломати-пропагандисти вирішили порівняти ціни на пальне в Європі та в Росії, виклавши у Twitter кольорову мапу. Цікаво, що на мапі Крим зображений українською територією, як і решта окупованих нині земель.

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До слова, у соцмережі російське посольства вирішили не прибирати мапу. Від моменту публікації допису минуло більше трьох годин.

Анексія Криму Росією – насильницьке протиправне тимчасове відторгнення більшої частини Кримського півострова, розташованого у межах українських адміністративних одиниць – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, від України та одностороннє незаконне включення їх до складу Російської Федерації на правах суб'єктів федерації – «Республіки Крим» та «міста федерального значення Севастополь», що було проголошено Російською Федерацією 18 березня 2014 року (нібито внаслідок так званого «референдуму про статус Криму» 16 березня 2014 року).

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