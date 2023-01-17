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Ієрарх УПЦ МП із секретного указу оголосив війну Зеленському

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Ієрарх УПЦ МП із секретного указу оголосив війну Зеленському
Україна запровадила персональні санкції щодо митрополита Мелетія терміном на п’ять років за підтримку дій Росії
фото з сайту Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП

Митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій намагається зупинити дію указу президента

Митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій (у миру – Валентин Єгоренко) УПЦ Московського патріархату пішов судом проти президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

17 січня до Верховного суду надійшла заява про забезпечення позову від церковнослужителя. У ній він просить зупинити дію Указу президента України №898 від 28 грудня 2022 року. Вказаний документ офіційно не було опубліковано на сайті глави держави. Однак текст указу просочився у ЗМІ. Йдеться про призупинення громадянства України 13 представників Московської церкви. Серед них є і митрополит Мелетій.

Ієрарх УПЦ МП із секретного указу оголосив війну Зеленському фото 1
дані держпорталу «Судова влада України»

Що примітно: самої позовної заяви ієрарх УПЦ МП ще не скерував до суду. А, отже, намагається використати можливість, не чекаючи кінцевого судового вердикту у цій справі, щоб «знести» указ Зеленського.

Як повідомляв «Главком», восени 2022 року СБУ обшукала келію митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де заскочила момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії. 

11 грудня Україна запровадила персональні санкції щодо митрополита Мелетія терміном на п’ять років. Підставами для санкцій послужила його підтримка дій та політики РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці.

Також стало відомо, що Мелетій, попри санкції, 14 січня очолив богослужіння у храмі святого Георгія в місті Сторожинець. 

Нагадаємо, Україна запустила процедуру заборони УПЦ МП. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що гарантуватиме Україні духовну незалежність.

1 грудня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій. 

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Теги: церква суд санкції Володимир Зеленський

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