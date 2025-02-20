Угода про корисні копалини. Радник Трампа поставив ультиматум Україні

Раніше президент Зеленський не підписав угоду зі Сполученими Штатами про українські надра

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» і підписати угоду про корисні копалини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву радника Трампа в ефірі Fox News.

За словами посадовця, українська сторона відкинула «справді історичну можливість мати США як співінвестора в українську економіку, її ресурси і справжнього партнера у майбутньому України у спосіб, який став би найкращою гарантією безпеки з тих, які вони хочуть».

«Враховуючи те, що Америка зробила для України, їм потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду», – сказав він.

Волц вважає, що розбіжності США з Україною не є непримиренними. «Президент також сказав, як сильно він любить український народ, і він був першим, хто дав їм зброю під час свого першого президентського терміну», – каже політик.

«Ми зробили багато для безпеки України, і те, що ми хочемо змінити природу нашої допомоги, не може когось ображати. Президент готовий підвести цю війну до кінця», – наголосив він.

Волц заперечив, що з союзниками США та Україною не відбувалося жодних консультацій.

«У дипломатії для цього є термін. Він називається «човникова дипломатія», тому що запрошення всіх за стіл переговорів одночасно не спрацьовувало в минулому. Тож ми залучили одну сторону, ми залучили іншу сторону, а потім ми будемо мати процес, що рухається вперед під керівництвом і лідерством президента Трампа», – сказав він.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

«Була конструктивна продуктивна розмова, питання гарантій безпеки для України, ми говорили про корисні копалини. Нашій команді передали перший драфт цього документа від США про партнерство між нашими країнами і я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, ми його отримали сьогодні, ми його вивчимо і зробимо все щоб команди наші могли дуже швидко домовитись і підписати його», – сказав він.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Врешті-решт Зеленський наголосив на необхідності включення до угоди положень про гарантії безпеки для України. «Питання ж не в тому, що просто забрати ресурс – тобто питання в тому, що ти інвестуєш, щоб без цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини. І мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини, він повинен чітко бути відображений в документі», – сказав Зеленський.

До слова, запропонована США угода передбачає контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою. Адміністрація Трампа хоче, щоб США забирали 50% від поточних доходів, які отримує Україна від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій на видобуток ресурсів, виданих третім особам.