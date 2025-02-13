Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію: деталі

Зеленський під час наради заслухав доповіді про перспективи розвитку атомної енергетики та захист об’єктів критичної інфраструктури

Зеленський: Дуже важливо, що є проєкт добудови енергоблоків ХАЕС

Президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію. Відео із візитом президента розміщено на його офіційних ресурсах.

«Дуже важливо, що є проєкт добудови енергоблоків ХАЕС. Це енергонезалежність, завдяки якій Україна матиме додаткові 2 гігавати електроенергії. Те, що потрібно, щоб не залежати від імпорту в критичні періоди та підтримувати промисловий розвиток України», – наголосив очільник держави.

За словами гаранта, під час наради він заслухав доповіді про перспективи розвитку атомної енергетики та захист об’єктів критичної інфраструктури: АЕС на Хмельниччині та Рівненщині.

Зеленський відвідав Хмельницьку АЕС

"Дуже важливо, що є проєкт добудови енергоблоків ХАЕС. Це енергонезалежність, завдяки якій Україна матиме додаткові 2 гігавати електроенергії", - наголосив глава держави. pic.twitter.com/s9tfWQotq7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 13, 2025

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила державній компанії «Енергоатом» закупити в Болгарії дві російські реакторні установки, необхідні для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення поголосували 261 депутат з 226 необхідних. Із них 190 – «Слуги народу», «Батьківщини» – 15, ексОПЗЖ «Платформа за життя та мир» – 16, «За майбутнє» – 9, «Довіра» – 14, ексОПЗЖ «Відновлення України» – 12, п'ятеро позафракційних.

Зеленський тоді так відреагував на рішення Ради.

«Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України», – підсумував Зеленський.

Днями Комітет антикорупційної політики визнав законопроєкт №11146 щодо добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС таким, що містить корупційні ризики.

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 мрлд грн на відбудову української енергосистеми. Тоді ж міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до 4 років. Два енергоблоки працюватимуть на обладнанні російського виробництва ВВЕР-1000, які стоять і на перших двох блоках ХАЕС. 15 квітня 2024 року «Енергоатом» розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили.

Так, на початку 2025 року народний депутат Володимир В’ятрович заявив, що у Верховній Раді України до другого читання повністю переписали та перейменували законопроєкт №11392 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності», аби внести в нього зміни, що дозволять ухвалити закон про дозвіл парламенту на будівництво енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.