Зеленський повідомив, які країни мають брати участь у перемовинах щодо війни

Зеленський повідомив, що завтра буде важливий саміт

Зеленський зробив заяву про переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що список учасників перемовин має бути таким: Україна, Європа, США та Росія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію глави держави.

Також президент зауважив, що «завтра буде важливий саміт, можливо, буде переломний момент». У Київ приїде 13 партнерів, 24 долучаться онлайн.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що готовий залишити свій пост, якщо це буде означати мир для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію глави держави.

Зеленський додав: «Або поміняти пост (президента, – «Главком») на НАТО, я не збираюсь бути у влади десятиріччя».