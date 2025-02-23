Україна займається розробкою аналогів Patriot

Зеленський наголосив, що Україна потребує два десятки систем Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна займається розробкою власної системи протиповітряної системи оборони. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як зазначив президент, Україні потрібно ще 20 систем Patriot для ефективного захисту від повітряних загроз. За його словами, вартість однієї системи Patriot складає близько півтора мільярда доларів, хоча через війну ціна могла зрости до $1,8 млрд.

«Нам потрібно 20 таких систем, і це буде коштувати приблизно $35 млрд. Якщо Сполучені Штати нададуть нам ці кошти для придбання систем Patriot, це можна вважати значним інвестиційним кроком. Ми, своєю чергою, готові вкласти таку ж суму з нашого боку», – каже він.

Глава держави також зазначив, що така угода може стати важливою складовою гарантій безпеки для України з боку Сполучених Штатів. Президент підкреслив, що для цього необхідно провести переговори, які повинні бути справедливими та здійснені до зустрічі Трампа з Путіним.

Водночас, за словами українського лідера, Україна отримала ще не всі системи Patriot, про передачу яких оголошували в липні минулого року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що серед учасників перемовин мають бути Україна, Європа, США та Росія.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що США будуть намагатися зупинити гарячу фазу війни в цьому році. Водночас президент додав, що Україні від РФ не потрібно ніяких гарантій безпеки.