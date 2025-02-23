Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна займається розробкою аналогів Patriot

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна займається розробкою аналогів Patriot
Вартість однієї системи Patriot складає близько півтора мільярда доларів
фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що Україна потребує два десятки систем Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна займається розробкою власної системи протиповітряної системи оборони. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як зазначив президент, Україні потрібно ще 20 систем Patriot для ефективного захисту від повітряних загроз. За його словами, вартість однієї системи Patriot складає близько півтора мільярда доларів, хоча через війну ціна могла зрости до $1,8 млрд.

«Нам потрібно 20 таких систем, і це буде коштувати приблизно $35 млрд. Якщо Сполучені Штати нададуть нам ці кошти для придбання систем Patriot, це можна вважати значним інвестиційним кроком. Ми, своєю чергою, готові вкласти таку ж суму з нашого боку», – каже він.

Глава держави також зазначив, що така угода може стати важливою складовою гарантій безпеки для України з боку Сполучених Штатів. Президент підкреслив, що для цього необхідно провести переговори, які повинні бути справедливими та здійснені до зустрічі Трампа з Путіним.

Водночас, за словами українського лідера, Україна отримала ще не всі системи Patriot, про передачу яких оголошували в липні минулого року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що серед учасників перемовин мають бути Україна, Європа, США та Росія.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що США будуть намагатися зупинити гарячу фазу війни в цьому році. Водночас президент додав, що Україні від РФ не потрібно ніяких гарантій безпеки.

Читайте також:

Теги: зброя Україна озброєння системи ППО Patriot

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Найбільш перспективним варіантом на заміну НАТО може бути формування повноцінної спільної політики безпеки та оборони ЄС»
Україна може отримати гарантії безпеки і без НАТО
27 сiчня, 12:03
24 січня – День зовнішньої розвідки України
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
23 лютого – День гри у теніс
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Сирський зауважив, що цензура у воєнний час регулюється законом України
Сирський заявив про необхідність воєнної цензури в Україні
23 сiчня, 20:34
Українська сторона зустрінеться з польською для обговорення ситуації
Українці у Польщі отримують штрафи на 120 тис. грн. Причиною може бути пунктуаційна помилка
26 сiчня, 16:51
Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою
Підрозділи ЗСУ почнуть використовувати безшумного робота-логіста
30 сiчня, 16:25
Іван Гаврилюк зауважив, що місцева влада має проводити інформаційну роботу в громадах, щоб доносити людям важливість захисту країни
Хто відповідає за розшук ухилянтів від мобілізації? Роз'яснення Міноборони
7 лютого, 15:18
Туреччина запропонувала свою територію для переговорів України та Росії
Туреччина запропонувала РФ та Україні допомогу в укладанні миру
17 лютого, 08:30
Диктатор Путін та Ксенія Собчак на концерті памʼяті ексмера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака
Путін розцілував так звану опозиціонерку Собчак
20 лютого, 11:35

Політика

Зеленський доручив розібратися з проблемними питаннями в «контракті 18-24»
Зеленський доручив розібратися з проблемними питаннями в «контракті 18-24»
Санкції проти Порошенка. «Європейська Солідарність» оголосила бойкот Стефанчуку
Санкції проти Порошенка. «Європейська Солідарність» оголосила бойкот Стефанчуку
США і Росія завжди вели переговори протягом війни – глава України
США і Росія завжди вели переговори протягом війни – глава України
«Хтось повинен відповідати». Зеленський прокоментував підозри генералам за провал оборони на Харківщині
«Хтось повинен відповідати». Зеленський прокоментував підозри генералам за провал оборони на Харківщині
Третя річниця вторгнення. Зеленський провів пресконференцію
Третя річниця вторгнення. Зеленський провів пресконференцію
Президент про мирну угоду: Я не підпишу те, що погано для України
Президент про мирну угоду: Я не підпишу те, що погано для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 лютого 2025
32K
Мирні переговори. Американський генерал Бен Ходжес різко звернувся до Європи
21K
РФ вночі випустила по Україні майже 300 дронів та «Іскандери»: жодну ракету не вдалося збити
21K
Сім’я глави Ірпінської МСЕК показала, скільки нерухомості накупила минулого року
11K
Головний демограф України назвала «єдине надбання за час війни»

Новини

Третя за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше години
Сьогодні, 06:38
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
21 лютого, 20:03

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua