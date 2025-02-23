Зеленський назвав мету США щодо війни в Україні у 2025 році

Президент заявив, що Україні від РФ не потрібно ніяких гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США будуть намагатися зупинити гарячу фазу війни в цьому році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію глави держави.

«Я вважаю, що це їх ціль (завершення гарячої стадії війни, – «Главком») і вони будуть все робити для цього. І тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, що почав мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку», – сказав президент.

Водночас президент додав, що Україні від РФ не потрібно ніяких гарантій безпеки: «Від Росії нам гарантії ніякі не треба, ми їм не віримо і на слово РФ не розраховуємо, це моя позиція і вона відрізняється від позиції партнерів».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що список учасників перемовин має бути таким: Україна, Європа, США та Росія.