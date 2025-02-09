Кремль відреагував на заяву Трампа про розмову з Путіним

Речник Кремля Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про розмову Путіна з президентом США

Комунікації між Москвою та Вашингтоном виникають різними каналами

Речник російського президента Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про розмову Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє ТАСС.

Пєсков коротко зазначив, що «комунікації між Москвою та Вашингтоном виникають різними каналами».

Напередодні Дональд Трамп заявив, що розмовляв по телефону з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні.

За повідомленням, в інтерв’ю на борту Air Force One у п’ятницю Трамп сказав, що «краще не казатиме» про те, скільки разів він уже зідзвонювався з Путіним. За словами американського президента, Путін «хоче, щоб люди перестали гинути» на полі бою.

Трамп також знову заявив, що має конкретний план закінчення війни, але не розкрив його деталей.

Про те, коли відбулася можлива розмова Трампа і Путіна, не уточнюється. Ані Кремль, ані Білий дім про це не повідомляли і слова американського президента не уточнювали.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас видання Time повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.