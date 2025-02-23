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Єрмак сьогодні поїде на другий етап переговорів із США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Єрмак сьогодні поїде на другий етап переговорів із США
Єрмак зробив заяви на форумі «Україна. Рік 2025»
фото: скріншот з відео

Єрмак: Ми сьогодні бачимо момент, коли цю війну можна зупинити

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що він та міністерка економіки Юлія Свириденко сьогодні поїдуть на перемовини з американськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

«Ми робимо все необхідне, щоб не втратити підтримки всіх партнерів. Не всі ці стосунки завжди прості. Але все наші партнери глобально з нами», – йдеться у заяві.

Єрмак додав: «Ми сьогодні бачимо момент, коли цю війну можна зупинити. Але важливими є гарантії безпеки, якими буде забезпечено припинення бойових дій».

Також керівник ОП зауважив, що «ніяких компромісів з нашою територіальною цілісністю, незалежністю та суверенітетом».

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ставить завдання закінчити війну у 2025. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

До того ж прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав п'ять головних напрямків роботи уряду

Теги: війна політика українці Україна Андрій Єрмак Офіс президента

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