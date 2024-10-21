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Зеленський розповів, як операція в Курській області вплинула на обмін полоненими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів, як операція в Курській області вплинула на обмін полоненими
Зеленський провів нараду з міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ та начальником Генерального штабу
фото з відкритих джерел

За словами президента, Україна створила буферну зону на території Росії

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським та начальником Генерального штабу ЗСУ Анатолієм Баргилевичем. Серед ключових питань – фронт, а також переговори з партнерами щодо оборонної підтримки України. Про це президент повідомив у Telegram.

«Наші військові завдання та кроки на найближчу перспективу й усе, що потрібно для ефективності дій наших воїнів на передовій: озброєння, військова техніка, забезпечення, комплектування бригад. Детальна доповідь Головкома щодо ситуації на всіх напрямках ведення бойових дій та відбиття атак ворога. Окремо – Курська операція: зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну на нашій землі», – каже він.

Як зазначив президент, замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ЗСУ створили буферну зону поблизу українського кордону на російській території.

«Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість. Та особливий наголос – поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону. Саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей», – додав президент.

Також за підсумками наради було оновлено завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.

Нагадаємо, українські Сили оборони досягли успіху на північ від міста Суджа в Курській області. Водночас російські війська здійснили просування в районі Торецька та Селидового в Донецькій області.

Як повідомлялося, військовослужбовець Збройних сил України Кирило Сазонов розповів, що в Курській області кожну годину змінюється ситуація, на цьому напрямку немає суцільної лінії фронту.

До слова, контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною. 

Теги: війна обмін полоненими Володимир Зеленський президент Курщина

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