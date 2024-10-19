Головна Світ Політика
search button user button menu button

КНДР пригрозила Південній Кореї оголошенням війни: що сталося

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
КНДР пригрозила Південній Кореї оголошенням війни: що сталося
Дрон розкидав листівки над центром муніципалітету Пхеньяна
фото: KCNA

Північна Корея нібито знайшла на своїй території південнокорейський безпілотник

19 жовтня поблизу Пхеньяну Північна Корея нібито виявила південнокорейський безпілотник. Через що пригрозила Південній Кореї війною. Про це повідомляє Reuters.

«З огляду на форму дрона, ймовірний період польоту, коробку для розкидання листівок, прикріплену до нижньої частини фюзеляжу дрона тощо, цілком ймовірно, що саме цей дрон розкидав листівки над центром муніципалітету Пхеньяна. Але висновок ще не зроблено», – йдеться у матеріалі.

КНДР наголосила, що якщо військові підтвердять ще одне порушення її територіального простору з боку Південної Кореї, то розцінять це як «серйозну військову провокацію проти суверенітету КНДР та оголошення війни».

Південна Корея не коментувала, чи дійсно були запущені такі безпілотники.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду з питань безпеки, щоб обговорити переміщення військ КНДР в Росію. Під час наради присутні «обмінювалися інформацією про нещодавнє переміщення північнокорейських військ у Росію та їх підтримку у війні».  

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Читайте також:

Теги: Північна Корея Південна Корея безпілотник війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метте Фредеріксен наголосила, що війна, яка зараз триває в Україні, ніколи не повинна була початися
Прем'єр Данії про план перемоги Зеленського: Є дуже хороші ідеї
17 жовтня, 16:53
КНДР, ймовірно, будує нову субмарину
Розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР будує ядерну субмарину
10 жовтня, 22:30
Інструктори з Канади готують військових медиків
Канадські інструктори навчають бійців ЗСУ складним медичним навичкам – Генштаб
10 жовтня, 03:09
Українцям важливо не здаватися у боротьбі за перемогу
Чому близький мир може обернутися новими викликами для України?
9 жовтня, 09:01
Пам'ятка архітектури «Резиденція митрополитів Буковини і Далмації» — занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО
Старовинний центр Буковини. Чернівці відзначають День міста
5 жовтня, 08:00
Росія часто програє війни, і майже завжди через внутрішню дестабілізацію
Як росіяни програють війни
30 вересня, 10:51
Блінкен сказав, що що президент Байден відданий успіху України
Адміністрація Байдена вивчає план перемоги України. Блінкен повідомив деталі
28 вересня, 13:35
Наслідки атаки дронів на Ізмаїл, 26 вересня 2024 р.
Ворог масовано атакував Одещину: є загиблі та поранені (оновлено)
27 вересня, 09:47
Україні могли передати снаряди з білим фосфором
Пентагон пропонує надати Україні снаряди з білим фосфором, але не для атак по росіянах
26 вересня, 01:21

Політика

КНДР пригрозила Південній Кореї оголошенням війни: що сталося
КНДР пригрозила Південній Кореї оголошенням війни: що сталося
Парламент Молдови зазнав кібератаки
Парламент Молдови зазнав кібератаки
Кремль відреагував на заяву Шольца про готовність до переговорів з Путіним
Кремль відреагував на заяву Шольца про готовність до переговорів з Путіним
Путін та Кім Чен Ин. Хто кого використає у війні з Україною?
Путін та Кім Чен Ин. Хто кого використає у війні з Україною?
Китайська компанія DJI, яка виробляє дрони, подала до суду на Пентагон
Китайська компанія DJI, яка виробляє дрони, подала до суду на Пентагон
Нідерланди передадуть Україні розвідувальні дрони на суму більше €42 млн
Нідерланди передадуть Україні розвідувальні дрони на суму більше €42 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2024
26K
«Інвалідний» скандал. Головний прокурор Хмельниччини звільнився, але «по-хитрому»
24K
Компанія Steko, гендиректор якої облаяв військового, заявила про блокування заводу з боку ТЦК
24K
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна
23K
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:55
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Ранкові заморозки, без опадів: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 06:00
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Вчора, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Вчора, 13:48

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua