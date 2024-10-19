КНДР пригрозила Південній Кореї оголошенням війни: що сталося

Північна Корея нібито знайшла на своїй території південнокорейський безпілотник

19 жовтня поблизу Пхеньяну Північна Корея нібито виявила південнокорейський безпілотник. Через що пригрозила Південній Кореї війною. Про це повідомляє Reuters.

«З огляду на форму дрона, ймовірний період польоту, коробку для розкидання листівок, прикріплену до нижньої частини фюзеляжу дрона тощо, цілком ймовірно, що саме цей дрон розкидав листівки над центром муніципалітету Пхеньяна. Але висновок ще не зроблено», – йдеться у матеріалі.

КНДР наголосила, що якщо військові підтвердять ще одне порушення її територіального простору з боку Південної Кореї, то розцінять це як «серйозну військову провокацію проти суверенітету КНДР та оголошення війни».

Південна Корея не коментувала, чи дійсно були запущені такі безпілотники.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду з питань безпеки, щоб обговорити переміщення військ КНДР в Росію. Під час наради присутні «обмінювалися інформацією про нещодавнє переміщення північнокорейських військ у Росію та їх підтримку у війні».

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.