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Через війну та аварії в Україні без світла залишаються 508 населених пунктів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Через війну та аварії в Україні без світла залишаються 508 населених пунктів
В Україні проводять ремонт електромереж у кількох сотнях населених пунктів
фото з відкритих джерел

Відключення електроенергії спричинені не лише бойовими діями, але і технологічними порушеннями

Станом на 5 жовтня в деяких регіонах України без електроенергії через різні причини залишаються більше 500 населених пунктів. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

«Минулої доби енергетики відновили живлення для 17 441 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 508 населених пунктів», – ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що через ворожі обстріли минулої доби, щоб уникнути перевантаження мереж, оператор системи передачі запровадив аварійні відключення у частинах Сумської та Полтавської областей.

За інформацією Міністерства енергетики, через обстріли та бойові дії минулої доби були відключення електроенергії в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

У Харківській області через падіння безпілотника відключили кілька повітряних ліній одночасно, але постачання електрики споживачам не припинялося.

У Донецькій області внаслідок обстрілів були відключені підстанції, побутові споживачі та залізниця, через що потяги тимчасово не курсували.

Крім того, у Вінницькій області через технічні проблеми відключали підстанції та побутових споживачів, проте наразі електропостачання відновлено.

У Житомирській області через технічні збої відключили підстанцію, побутових споживачів та залізницю, хоча рух поїздів не було порушено. Живлення відновили за резервною схемою.

У Кіровоградській області під час перевірки лінії електромереж виявили крадіжку обладнання, про що повідомили до поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

До слова, через обстріли з боку Росії, а також аварії та стихійні лиха в Україні часто відключають електроенергію. Техніки ДТЕК активно працюють, щоб відремонтувати пошкоджені електромережі та звітують про свою роботу. 

Також стало відомо, що ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

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Теги: стихійні лиха залізниця відключення електроенергія війна обстріл Міненерго

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