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Курська операція вплинула на бажання РФ обмінюватись полоненими – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Курська операція вплинула на бажання РФ обмінюватись полоненими – ISW
Операція на Курщині вплинула на обмін полоненими
фото з відкритих джерел

Після початку операції ЗСУ на Курщині росіяни почали активніше проводити обмін полоненими 

Контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначено, що нещодавно відбувся обмін полоненими у форматі «один на один», який став четвертим з початку операції ЗСУ в Курській області, що розпочалася 6 серпня 2024 року.

Аналітики ISW підкреслили, що частота обмінів військовополоненими між Україною та Росією значно зросла після того, як частина Курської області потрапила під контроль українських сил.

Під час трьох попередніх обмінів сторони обміняли загалом 267 військовополонених. З 1 січня до 6 серпня 2024 року Росія та Україна провели лише три обміни.

«ISW продовжує вважати, що українське вторгнення в Курську область, ймовірно, все більше спонукає Росію до участі в обмінах полоненими», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, напередодні президент України офіційно повідомив про обмін 95 українських військовополонених.

До слова, 18 жовтня додому повернулось 95 українських військовополонених. «Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Серед них 34 бійців «Азова»: «У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ї бригади «Азов» сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців «Азову». Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території «Азовсталі» та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року».

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Теги: ISW Курщина Маріуполь росія обмін полоненими засуджені Україна президент росіяни обмін

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