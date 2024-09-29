Навального отруїли? Журналісти отримали доступ до секретних документів

Перед смертю у Навального були болі в животі, блювота і судоми

В останні хвилини перед смертю Навальний скаржився на гострий біль у животі

Журналісти отримали доступ до сотень документів, пов'язаних зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального. Серед них виявили інформацію, що вказує на можливе отруєння опозиціонера. Про це повідомляє The Insider.

За даними видання, серед документів виявили два варіанти постанови про відмову в порушенні кримінальної справи. Примітно те, що з другої та фінальної версії зникли слова про те, що перед смертю у Навального були болі в животі, блювота і судоми.

Ця ж інформація є в іншому документі – описі «вилучених об'єктів», де вказані «зразки блювотних мас».

Судячи з тексту документа, їх віддали на експертизу, хоча ні про саму експертизу, ні про те, що в Навального взагалі була блювота, раніше не повідомлялося.

Документи прокоментував лікар-реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального після отруєння «Новачком» у серпні 2020 року в Омську. Він заявив, що симптоми вказують на отруєння фосфороорганічною речовиною (до них же належить сам «Новачок»).

За словами журналістів видання, дані документи підтверджують слова Юлії Навальної, яка раніше заявляла, що в останні хвилини перед смертю Навальний дійсно скаржився на гострий біль у животі.

Нагадаємо, Навальний помер 16 лютого у виправній колонії «Полярний вовк» Ямало-Ненецького автономного округу. Він відчув себе погано після прогулянки і майже одразу ж знепритомнів. Лікарям не вдалося йому допомогти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Канада ввела санкції проти 13 високопосадовців, співробітників слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції РФ. У повідомленні на сайті канадського уряду зазначено, що всі особи, які потрапили під обмеження, причетні до жорстокого поводження і смерті політика Олексія Навального.

Також до нового пакету санкцій США увійшли співробітники пенітенціарної системи Росії, йдеться у довідці, оприлюдненій Держдепартаментом на тлі розширення обмежувальних заходів. Згідно з документом, рестрикції введено проти двох працівників виправної колонії №3, де помер опозиціонер Олексій Навальний.