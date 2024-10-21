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Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Ситуація на фронті
фото з відкритих джерел

В Донецькій області окупанти мали успіх

Українські Сили оборони досягли успіху на північ від міста Суджа в Курській області. Водночас російські війська здійснили просування в районі Торецька та Селидового в Донецькій області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в РФ

Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW фото 1
Фото: ISW

Українські військові нещодавно просунулися на північ від Суджі Курської області. Геолокаційні кадри від 20 жовтня показують, що ЗСУ просунулися на схід від Черкаського Поріччя (на північ від Суджі).

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ атакували біля Малої Локні та Плехово, а ЗСУ атакували на південний схід від Кореневого поблизу Кругленького та Леонідово.

Пов’язаний із Кремлем російський «воєнкор» заявив, що інформація про захоплення путінськими військами Плехово є непідтвердженою.

Харківська область

Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW фото 2
Фото: ISW

Російські загарбники 19 і 20 жовтня продовжували наступальні операції на поблизу Вовчанська і Стариці Харківської області, але жодного підтвердженого просування не мали.

Луганська область 

Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW фото 3
Фото: ISW

Повідомляється, що війська РФ просунулися поблизу Куп'янська. Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися в центральній та південній частині Кругляківки, та що окупували щонайменше половину селища. Однак в ISW не знайшли підтвердження.

Російські джерела стверджували, що 19 жовтня війська РФ здійснили три окремі механізовані штурми Кругляківки.

Путінські війська вели наступальні дії в районі Голубівки, біля Кучерівки, Новоосинового, Лозової, Колсинівки, Кругляківки, Степової Новоселівки, Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Зарічного, Тернів та біля Серебрянки 19 і 20 жовтня.

Російське джерело ISW стверджує, що російська авіація завдає ударів по невизначених українських переходах через річку Оскіл.

Донецька область

Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW фото 4
Фото: ISW

20 жовтня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ просунулися в Жовтневому мікрорайоні в східній частині Часового Яру та на південь від міста, але в ISW не знайшли підтвердження.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова заявила, що окупанти намагаються перетнути канал Сіверський Донець-Донбас у цивільному - це воєнний злочин, якщо це підтвердиться, зазначають аналітики.

19 і 20 жовтня російські загарбники продовжували штурмові дії біля самого Часового Яру, в напрямку Ступочок, Предтечиного та Андріївки.

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що війська РФ просунулися на північний схід від Неліпівки та вздовж вулиці Дружби в центрі Торецька.

Російські «воєнкори» стверджували, що путінські війська також просунулися на південь від Торецька, включно з Нью-Йорком, але в ISW не спостерігали візуального підтвердження подальшого просування росіян у цьому районі.

19 і 20 жовтня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Олександро-Шултине, поблизу самого Торецька та в районі Щербинівки.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний схід від Покровська і південний схід від населеного пункту. Геолокаційні кадри від 20 жовтня показують, що окупанти просунулися на північно-східну околицю Селидового.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися невизначеними вулицями у східній частині Селидового, та атакують селище з півночі та півдня.

Низка російських «воєнкорів» розповідала, що війська РФ просунулися до околиць Вишневого з півдня вздовж залізничної лінії.

Російські блогери також стверджували, що путінські війська просунулися до Воздвиженки та поблизу Гірника, але в ISW не знайшли підтвердження.

19 і 20 жовтня війська РФ продовжували наступ в районах Воздвиженки, Промінь, Миролюбівки та Новоторецького, а також у районі Сухого Яру, Михайлівки, Селидового, Новодмитрівки, Гірника, Желанне Друге та Зоряного.

Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ начебто відбили українську механізовану контратаку чисельністю у взвод біля Цукуриного.

«Південна вісь»

Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW фото 5
Фото: ISW

19 і 20 жовтня російські окупанти продовжували штурми поблизу Роботиного та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські загарбники продовжували атакувати у східній частині Херсонської області 19 і 20 жовтня, але жодного просування не мали.

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Теги: окупанти Донбас авіація військові злочин наступ ISW Курщина

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