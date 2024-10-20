ЗСУ: ситуація у Курській області змінюється щогодини

Росія зосередила на Курщині 50 тисяч військових

Військовослужбовець Збройних Сил України Кирило Сазонов у коментарі «Київ 24» розповів, що в Курській області кожну годину змінюється ситуація, на цьому напрямку немає суцільної лінії фронту.

«Якісь підрозділи прориваються, інші підрозділи відбиваються... Невеличкі ділянки постійно переходять із рук в руки. Ми намагаємося тримати ініціативу. Заходити з різних боків та стягувати сили противника», – наголосив він.

За словами Сазонова, Росія на цьому напрямку зосередила 50 тисяч військових.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, які діють на Сумщині та у Курській області. Там він прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.

Також на Курщині українські десантники знищили підрозділ російських морпіхів.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували карти та супутникові знімки із фронту та повідомили, що окупанти активно діють на Донеччині та наступають у Курській області. Своєю чергою ЗСУ мають частковий успіх на Куп'янському напрямку.

До слова, контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).