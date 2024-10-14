Як змінився рівень довіри українців до Зеленського: опитування

Після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському

Між травнем і вереснем 2024 року показники довіри українців до Зеленського практично не змінилися

Після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Володимиру Зеленському. Однак у вересні 2024 року показник змінився і наразі становить 59%. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У результатах опитування зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ до України рівень довіри до президента зріс – 90%. Втім у травні 2024 впав до 59%. Водночас між травнем і вереснем 2024 року показники не змінилися і наразі 59% українців довіряють Зеленському, 37% – не довіряють.

фото: КМІС

Опитування свідчить, що у всіх регіонах України ситуація подібна щодо балансу довіри-недовіри.

«Дещо вирізняється на тлі інших Схід, де 51% довіряють і 45% – не довіряють. В інших регіонах довіряють дещо більше – 58-62% проти 35-38%, які не довіряють», – зауважують в КМІС.

фото: КМІС

Нагадаємо, що понад 66% українців високо оцінюю та вважають ефективними дії влади з боротьби з енергетичною кризою: 12% вважають їх цілком ефективними, 54% – скоріше ефективними.

До слова, протягом останнього року змінилися погляди американців на витрати США на підтримку України в умовах війни. Тепер менше людей вважає, що Вашингтон витрачає надмірні кошти на допомогу Києву у його боротьбі з російською агресією.