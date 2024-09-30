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Вражаюча цифра: командувач Павлюк заявив про втрати техніки РФ за тиждень

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Вражаюча цифра: командувач Павлюк заявив про втрати техніки РФ за тиждень
ЗСУ продовжують нищити техніку росіян
фото з відкритих джерел

Росіяни тільки за сім днів втратили більше двох тисяч бронемашин, танків та артсистем

Командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк повідомив, що з 22 по 29 вересня українські сили знищили понад 300 одиниць техніки російських військ на фронті. Це включає як бронетехніку, так і автомобільні засоби. 

За словами Павлюка, якщо говорити про інше озброєння, то українські захисники знищили, або вивели з ладу більше 2 тис одиниць техніки та засобів ураження ворога.

«За минулий тиждень суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ», - написав Павлюк у своєму Telegram-каналі. Йдеться про:

  • 101 танк;
  • 254 бойових броньованих машин;
  • 462 артилерійських системи;
  • 9 РСЗВ;
  • 13 установок ППО;
  • 472 одиниці автотехніки;
  • 153 одиниці спецтехніки.

Павлюк зазначив, що українські військові активно використовують дрони та артилерію для ураження ворожих об'єктів. Дрони, зокрема, забезпечують розвідку та точне коригування вогню, дозволяючи виявляти та знищувати техніку противника на значних відстанях. Артилерія, зокрема, має суттєвий вплив на хід бойових дій, забезпечуючи потужний вогневий вплив на позиції російських військ.

 

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Теги: військові військова техніка Telegram озброєння втрати росія війна

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