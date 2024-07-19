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Зеленський сказав, коли піде у відставку

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Зеленський сказав, коли піде у відставку
Весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни
Фото з відкритих джерел

Глава держави зазначив, що дійсно передбачав час, коли піде у відставку

У Лондоні президент України Володимир Зеленський заявив у ексклюзивному інтерв'ю для BBC, що розмірковує про свою відставку з посади президента, але вона не наступить, поки триватиме війна в Україні. Зеленський очолює країну з 2019 року і, за його словами, готовий продовжувати виконувати свої обов'язки до завершення конфлікту.

Зеленський також нагадав, що згідно з Конституцією України вибори не можуть відбутися під час воєнного стану, хоча їх очікували цього року.

У розмові з BBC Зеленський висловив надію, що кінець війни може настати через мирні переговори. Він висловив підтримку міжнародному тиску на Росію для досягнення мирного врегулювання конфлікту, зауваживши, що дипломатичні зусилля можуть зробити свою частку в цьому процесі ефективним.

«Не всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти», – зазначив Зеленський.

Український лідер також підкреслив актуальність поставки винищувачів F-16, які досі не надійшли до України, зазначивши необхідність підтримки заходів для зміцнення обороноздатності країни. Засідання Європейського політичного співтовариства, в якому він брав участь у Лондоні, також стало одним із важливих етапів зусиль України на шляху до миру та безпеки в регіоні.
 

Нагадаємо, що здійснюючи тиск на Росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни в Україні.

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Теги: вибори війна Володимир Зеленський президент переговори

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